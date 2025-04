Quattro atti per un solo show: cosa succederà sul palco dei live di Elodie

Elodie porterà la sua musica negli stadi l’8 e il 12 giugno con due show-evento a Milano (San Siro) e Napoli (Maradona). Ma cosa ci sarà davvero dietro quei palchi? A orchestrare ogni dettaglio visivo dei concerti è stato chiamato Laccioland Studio, la realtà guidata da Laccio.

In collaborazione con il management dell’artista, Double Trouble, Laccioland Studio ha curato la direzione creativa dei due live-evento negli stadi. Ma non solo: è loro la regia visiva dell’intero nuovo progetto discografico di Elodie, a partire dal videoclip del singolo Mi Ami Mi Odi, uscito il 4 aprile con la regia di Attilio Cusani, fino alla comunicazione dell’album omonimo in uscita il 2 maggio, comprese le artwork delle cover in tutte le versioni.

Uno show in quattro atti per raccontare tutte le sfumature di Elodie

Il palco dei due concerti sarà articolato in quattro atti, ognuno ispirato a una delle quattro versioni grafiche dell’album e pensato per rappresentare una diversa identità dell’artista. Sarà un racconto visivo, musicale e performativo che rifletterà la complessità di Elodie tra pop, urban ed elettronica.

Una produzione che punta a superare i confini classici del live per diventare un’esperienza immersiva e multisensoriale. Unendo coreografia, moda, tecnologia e narrazione, Laccioland Studio mira a creare qualcosa che non sia solo uno spettacolo… ma una vera dichiarazione d’identità.

Chi c’è dietro: Laccio e Laccioland Studio

Laccio, all’anagrafe Emanuele Cristofoli, e il team di Laccioland non sono nuovi a grandi produzioni. Dopo essersi fatti notare in eventi come Sanremo e in grandi TV show, il collettivo ha consolidato il proprio ruolo nel definire l’estetica dei live contemporanei. Il loro lavoro combina visione artistica e precisione tecnica, regalando al pubblico spettacoli pensati al millimetro, ma capaci di emozionare.

L’appuntamento quindi è per l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.