Elodie, l’attesa è finita: “Mi Ami Mi Odi” è il nuovo album, in arrivo anche l’omonimo nuovo singolo

L’attesa è terminata: dopo aver seminato indizi e piccoli spoiler sui social e in attesa del tour, Elodie ha annunciato l’arrivo di Mi Ami Mi Odi (Island Records / Universal Music Italy), il nuovo album in uscita venerdì 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e ad anticiparlo ci sarà il nuovo singolo omonimo – Mi Ami Mi Odi – disponibile da venerdì 4 aprile ed è già possibile pre-salvarlo cliccando qui.

L’album è già disponibile per il pre-order qui nei formati CD con poster autografato in edizioni esclusive con artwork alternativi, CD standard, vinile autografato e vinile standard.

Per quanto riguarda il singolo, invece, sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali e dalla mezzanotte di venerdì 4 aprile sarà online anche il videoclip ufficiale su YouTube firmato da Attilio Cusani.

Il singolo Mi Ami Mi Odi, prodotto da Dardust, è una continua esplorazione musicale: si mescolano sonorità pop, elettroniche e orchestrali, permettendo così ad Elodie di spingersi nuovamente oltre i confini musicali, dimostrando ancora una volta le sue capacità di rinnovarsi, influenzare e sperimentare.

Questo nuovo progetto discografico, che sarà composto da 12 tracce, arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light, il singolo estivo Black Nirvana, la collaborazione con Tiziano Ferro in Feeling e a pochi mesi dalla sua partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con Dimenticarsi alle 7. Questi ultimi tre brani saranno presenti all’interno di Mi Ami Mi Odi.

ELODIE, “THE STADIUM SHOW”: LE DATE

Dopo la pubblicazione del nuovo album Mi Ami Mi Odi, Elodie incontrerà il suo pubblico nelle due date evento di “Elodie The Stadium Show“: l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano.

Prodotto da Vivo Concerti, lo show sarà curato nei minimi dettagli e suddiviso in quattro “atti”, ognuno dedicato a una delle diverse personalità di dell’artista, sottolineando i molteplici mondi che la rappresentano e l’evoluzione del suo percorso artistico. In entrambe le date, inoltre, sarà presente la celebre DJ e produttrice di fama internazionale Nina Kraviz in qualità di special guest.