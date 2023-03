Paky: in arrivo il documentario sul rapper. Ecco dove e quando sarà proiettato in anteprima

Ci sono grandi notizie in arrivo per tutti i fan di Paky: il rapper campano sta infatti per pubblicare il suo primo documentario che ci racconterà la storia della sua vita fino a questo momento. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo progetto audiovisivo, intitolato Vita Sbagliata.

Come partecipare all’evento di presentazione del documentario di Paky

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione del fortunatissimo Salvatore, l’artista ha voluto ringraziare i suoi fan più fedeli con una sorpresa speciale. Attivando il pre-order del supporto fisico di Salvatore Vive (cliccate qui per accedervi) si potrà avere diritto a partecipare alla proiezione speciale che si terrà venerdì 24 marzo, fino a esaurimento posti disponibili. La location precisa (l’evento si terrà a Rozzano) sarà comunicata solo successivamente a chi avrà preordinato.

Per il momento, nelle scorse ore sulla facciata di un edificio di Rozzano è stato proiettato il trailer di VITA SBAGLIATA.

Le parole del rapper

Ecco come l’artista ha voluto raccontare questo regalo che ha voluto fare ai suoi supporter che tante soddisfazioni gli hanno regalato negli ultimi 12 mesi:

Sono contento solo perché so che gli sforzi che faccio sono ripagati. Perchè pensando da dove siamo partiti non mi davo un euro. Occhi, microfoni, telecamere, tutto fra, qualsiasi cosa possa dare l’attenzione su di me a me non piace. A me piace il buio, l’oscurità, l’ombra. Tutto quello che c’è da sapere su Salvatore vive Dell’album live vi avevamo parlato in questa occasione. Il disco sarà presto disponibile in versione fisica nei seguenti formati:

Formato DOPPIO CD – Jewel Box con doppio CD e cover lenticolare;

Formato DOPPIO VINILE – Doppio Gatefold nelle versioni standard trasparente e nero.

Qui sotto la tracklist della riedition del disco, uscito per Island Records / Universal Music Italia lo scorso 28 ottobre e che contiene 5 nuovi pezzi rispetto all’originale Salvatore.