Le pagelle della nona puntata di Amici 23: Holden vola alto, Mew trova la sua strada e Stella senza direzione

Amici nona puntata pagelle.

La puntata del 19 novembre inizia con la sfida di Matthew, cantante ultimo classificato la scorsa settimana. Lo sfidante è Sesto e a giudicare è Carlo Di Francesco, musicista, produttore e compagno della Mannoia.

“Way down we go“, brano del 2016 di Kaleo, e l’inedito “Fammi” sono le canzoni proposte da Matthew. Sesto canta invece “Diavolo in me” di Zucchero e un suo inedito.

Rimane nella scuola Matthew.

Segue una gara di ballo che assegnerà un punto in più alla squadra vincente nella gara successiva. Ad esibirsi sono Kumo (Lo), Dustin (Cele) e Nicholas (Todaro). Giudica Garrison e trionfa Nicholas che così dà un punto alla squadra di Raimondo Todaro.

GARA DI BALLO E CANTO

Iniziano le due gare e a giudicare sono per il ballo Nancy Berti e per il canto Achille Lauro. Questa settimana i primi tre della classifica canto gareggeranno con il proprio inedito e il primo classificato avrà la possibilità di realizzare il video del pezzo.

CLASSIFICA BALLO

Dustin Kumo Gaia Giovanni Nicholas Sofia Chiara Marisol Elia

Andrebbe in sfida Elia ma va aggiunto il punto portato dalla sfida successiva. Cambia il primo posto con Gaia che supera Dustin, ma non l’ultimo posto.

Prima di svelare la classifica arriva Wax a cantare il suo nuovo inedito, “After“. Maria è evidentemente contenta, in brodo di giuggiole, per lui.

CLASSIFICA CANTO

Ayle – Margherita di Riccardo Cocciante Holden – Panico di Lazza Lil Jolie – Always Remember Us This Way di Lady Gaga

Mew – Stilling to you dei Paramore

Petit – Malafemmena Sarah – Take my breath di Ariana Grande Mida – Si no estas con barre in italiano Matthew – L’amore è di Enrico Nigiotti Stella – Duemilaminuti di Mara Sattei Holy Francisco – my ex’s best friend di Machine Gun Kelly con barre

Essendo Matthew nella squadra del vincitore della gara di scrittura, Petit, sale di un punto ma rimane ultimo e quindi andrà in sfida.

A giudicare chi potrà registrare il proprio video tra Ayle, Holden e Lil Jolie sono i registi di molti famosissimi videoclip, gli YouNuts! (che ovviamente poi lo realizzeranno anche).

Tra i tre brani, “Follia” di Lil Jolie, Ayle con “Allergica alle fragole” e Holden “Dimmi che non è un addio“. Gli “YouNuts!” vorrebbero fare più di un video ma alla fine scelgono Holden.

Michele Bravi è ospite del programma per cantare il nuovo singolo, “Odio“.

Clicca in basso per leggere le nostre pagelle.