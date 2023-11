Wax, in arrivo il nuovo singolo “After” prodotto da Shune

Wax, “After”: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 17 novembre, “After” è il nuovo singolo di Wax, che intraprende un nuovo percorso artistico dopo l’uscita dell’omonimo EP, che è stato pubblicato dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Scritto dallo stesso Wax, il brano è stato prodotto da Shune, producer noto per le collaborazioni con Bresh, Tedua, Capo Plaza e molti altri artisti del panorama urban italiano.

“AFTER”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Sul mio orologio c’è scritto ‘AFTER’, perché sto vivendo il ‘DOPO’ di una vita che ho sempre sognato. È come essere protagonisti di una festa, che però non mi fa star bene. C’è troppa recitazione e io non mi sento me stesso. La conseguenza di tutto ciò? Che non si smette mai di pensare al ‘dopo’, ovvero di sognare”.

“AFTER”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “After” sarà disponibile a partire da venerdì 17 novembre.

WAX, “AFTER”

Wax conta attualmente quasi 147.887 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Anni 70” con 5 milioni 240 mila stream. Seguono “Turista per sempre” con quasi 4 milioni 795 mila stream e “Ballerine e Guantoni” con poco più di 3 milioni di stream.