L’estae di Wax è all’insegna dei “Colori”. Scopriamo data di uscita e testo del nuovo singolo

Wax Colori testo e significato del nuovo singolo del cantautore lanciato dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Mentre il brano lanciato a giugno scorso in occasione del serale di Amici, Anni 70, e quasi a 3.200.00 stream sul solo Spotify, Wax decide di lanciare un brano inedito per l’estate 2021. Sarà in radio e in digitale dal 7 luglio per 21co/Warner Music Italy, Colori.

Wax colori significato del brano

Ad annunciare questa nuova uscita cantandola per la prima volta in anteprima al RDS Summer Festival è stato lo stesso Wax:

“C’è una piccola sorpresa… ovvero cosa sta succedendo che tra poco, la canzone che canterò adesso è una canzone che uscirà il 7 luglio e che non ho mai cantato. Si chiama Colori, è un altro pezzo di me a cui tengo tanto…”

Nel testo del brano Wax racconta di un mondo che sente il bisogno di colorare, per riuscire ad amare e, al tempo stesso di ribaltare rendendolo un posto più felice.

Wax colori testo

Sì, Sasà prova microfono al mio concerto

Mischio questi colori che non avevo mai visto

sono a rischio

ma continuo e fisso

questi colori che non è come all’inizio

ingerisco e ricontinuo

Ora guarda come ballerò

di nuovo la libererò

quanti colori prenderò

solo per starti dietro

Ora guarda come ballerò

di nuovo la libererò

quanti colori

quanti colori prenderò

solo per starti dietro

Ahi ahi

mischione di colori

e il mondo cambierà

ahi ahi ahi

la mia immaginazione

non è la realtà

In aggiornamento