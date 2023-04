Un balzo nel passato con il linguaggio di oggi in “Anni 70”, nuovo inedito di Wax (Testo e significato)

Wax Anni 70 testo e significato dell’inedito presentato venerdì 21 aprile durante la puntata speciale di Amici con Nicolò De Vitiis in qualità di giudice dei nuovi brani.

Il brano è la proposta del giovane artista per l’estate 2023 e si ispira, citandolo più volte, alla hit mondiale degli Abba, Mamma mia.

Wax anni 70 significato del brano

L’artista racconta così il pezzo:

“Questo brano l’ho scritto io ed è un po’ un balzo nel passato collegandosi anche a quello che siamo adesso, raccontato come parliamo adesso. Si parla sempre degli anni ’80 e in tutta sincerità mi è venuto a impatto. Mio padre, quando mi doveva rimproverare mi parlava di quegli anni lì”

Wax Anni 70 testo

Na na na nè na na na nà

na na na na na na na na na

Ok sì metti il volume delle casse alto

e vuotiamo quelle casse d’alcol

voglio tornare con le gambe rotte

con le gambe rotte, con il fumo

sei sicura che ti starà accanto

guarda vuole litigare un altro

io prendo quello che mi han tolto

e mi han tolto tanto

e tu vieni con me

per ritornare a quando si stava meglio

io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Ehi tu, vieni con me

per ritornare

a quando si stava meglio

perché io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Mamma mia, here I go again

mamma i can no resist you?