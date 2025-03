Orlvndo ci porta in “Canada” per un viaggio emotivo tra le sliding doors della vita

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 28 marzo, Canada (Triggger / Nar International) è il nuovo singolo di Orlvndo, che torna con un sound inedito, più maturo e diretto, inaugurando un nuovo capitolo del suo percorso musicale.

Prodotto da Etta e Macs, il brano è un racconto universale ma, soprattutto, un viaggio emotivo tra le ‘sliding doors‘ della vita, dove ogni scelta, anche la più piccola, ha il potere di cambiare tutto.

“Canada racconta la voglia di partire e quella di restare, il desiderio di libertà e la nostalgia di qualcosa che si è perso per strada. È una corsa tra le proprie emozioni, un viaggio in cui ogni ascoltatore può ritrovarsi, tra le zanzare d’estate, i regionali in ritardo, i giornali sfogliati distrattamente e le idee che fanno a pugni nella testa”.

Ed ecco che Orlvndo trasforma momenti quotidiani in istanti sospesi tra passato e futuro, portando in superficie dubbi e riflessioni su ciò che è stato e ciò che sarà.

Ma non è tutto! Tra synth avvolgenti e un ritornello da cantare a squarciagola, Canada trasforma infatti i rimpianti in vera e propria adrenalina, rendendo quella sensazione di continua ricerca una spinta che ci porta oltre, a vivere più intensamente.

Foto di copertina a cura di Emiliano Cabona