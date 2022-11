Video intervista a Orlvndo, vincitore del BMA2022, fuori con “Anima Mundi”

Dal veneto alla conquista dell’Italia, in musica e conoscenza. Si potrebbe riassumere così il percorso di Orlvndo, giovane cantautore con già all’attivo la vittoria del Bologna Musica D’Autore 2022 conquistata giusto qualche mese fa.

Per chi si stesse chiedendo da dove deriva il suo nome d’arte, in realtà nasconde una storia tecnica alle spalle. Il suo vero nome è Orlando ma sulle piattaforme di streaming esisteva già qualcuno con questo nickname dunque, per riuscire a farsi trovare e distinguere, la scelta è ricaduta su questa sostituzione della A con una V, pur mantenendo la stessa pronuncia.

Anima Mundi, il suo nuovo pezzo, è un singolo RnB ed è la rappresentazione in musica di un malessere, di un senso di colpa. La traduzione di anima mundi è anima del mondo e, per Orlvndo, questa anima così importante corrisponde a una ragazza a cui ha dedicato questi versi. Il senso di colpa deriva dal fatto di avere creato un bel rapporto che, nelle sue speranze, poteva trasformarsi in qualcosa di più ma, ahimé, è rimasto fermo al palo facendo crescere ed evolvere il malessere.

La canzone è stata realizzata insieme a Simone Moonet, giovanissimo produttore conosciuto a Bologna, con cui è nata una sana e genuina collaborazione sull’asse tra Verona e Milano.

LA MUSICA E LA VITA DI ORLVNDO

Orlvndo ci ha raccontato come sia nata la sua idea di diventare un cantautore e di come lui impersonifichi questa arte come una mamma. Un rapporto intimo, dunque, fatto di gioie ma anche di profonde liti e riflessioni che, però, non lo hanno mai abbattuto in questo inizio di carriera e che, adesso, trovano compimento in un progetto che ha già avuto inizio con un EP dal titolo ‘Ad Hoc’ che, in futuro, si arricchirà con ‘Ad Maiora‘ e ‘Ad Astra‘.

Tanta cultura e tanta consapevolezza in un percorso che, in questo momento, trova luce in ‘Ad Maiora’, cioè verso cose più grandi che, alla fine, si concluderà tra le stelle. Ad Astra, per l’appunto.

Il nuovo album sarà composto da 13 o 14 canzoni, come Orlvndo ci ha rivelato, e uscirà nel 2023. Al suo interno ci sarà tutta la forza di volontà e disciplina verso la professione in cui lui crede tantissimo e in cui sta investendo tutto se stesso. Il primo passo è stato smettere di fare il pizzaiolo e dedicarsi anima, corpo ed economia alla musica.

i prossimi live passano da…tik tok

Passando all’argomento live, Orlvndo ci ha svelato la sua strategia per far accendere la miccia dell’interesse negli ascoltatori e trasformarli in futuri fan: fare video su TikTok.

Sembrerebbe una banalità, detta così, ma in realtà c’è dietro uno studio legato alla facilità con cui la piattaforma propone contenuti agli utenti. Partendo da questo assunto, Orlvndo ha iniziato a creare dei video in cui invita la gente ad andarlo a vedere live, proponendo sempre qualcosa che faccia accendere la voglia concreta di andare.

E ora godiamoci la nostra video intervista a Orlvndo.