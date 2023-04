One More Fest: cancellato il concerto all’RCF Arena con Blanco

A una settimana dal lancio del nuovo disco Innamorato (leggi qui), arriva una brutta notizia per Blanco.

Blanco si sarebbe dovuto esibire all’One More Fest con Machine Gun Kelly, ma il festival è stato cancellato. L’appuntamento era per il 23 giugno 2023 all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campo Volo).

Vivo Concerti ha emesso un comunicato stampa molto stringato, informazione nascosta nelle pagine del sito alla voce Posticipi e Cancellazioni:

Per motivazioni tecnico-produttive non riconducibili agli Artisti, ONE MORE FEST, il festival previsto per il 23 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia, è annullato.

RIMBORSI:

Per i biglietti acquistati online, i rimborsi verranno effettuati in maniera automatica.

Per i biglietti acquistati nei punti vendita, è possibile richiedere il rimborso sul sito di Ticketone da oggi 6 aprile e per 30 giorni.

Non sono state quindi rese note le motivazioni della cancellazione dell’evento. I biglietti avevano prezzi che andavano dai 57,50 € + prevendita fino a 138 € + prevendita per la Gold Zone.

Per vedere il giovane artista bresciano bisongerà dunque aspettare luglio, quando ci saranno i due concerti negli stadi a Roma (molto buona la disponibilità di biglietti residui) e Milano (discreta).

Insomma, un periodo difficile per Blanco, iniziato con le polemiche al Festival di Sanremo e ora la cancellazione dell’evento al quale avrebbe dovuto partecipare. Il tutto a pochi giorni da una data importante per lui: quella della pubblicazione del suo secondo album, dopo i numeri record ottenuti dal disco d’esordio Blu Celeste.

BLANCO – STADI 2023

4 luglio Roma – Stadio Olimpico

20 luglio Milano – Stadio San Siro

