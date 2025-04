Nudda canta l’ansia della sua generazione in “Bianco e Nero” feat. Asteria

Nudda torna con un nuovo singolo, in collaborazione con Asteria. Il brano – dal titolo Bianco e Nero – è disponibile sulle piattaforme digitali dal 18 aprile 2025 per talentoliquido e distribuito da Believe.

Bianco e Nero nasce dalla consapevolezza che molti ragazzi convivono ogni giorno con l’ansia e le insicurezze, provando la sensazione di non essere mai abbastanza. Nudda e Asteria si uniscono in una sinergia tutta al femminile; e danno voce a quella fragilità interiore che spesso rimane nascosta.

Il brano si presenta come una sorta di specchio emotivo. In Bianco e Nero, l’ansia viene personificata. Chi parla, si rivolge a lei come fosse una persona. Le chiede “come stai?”. Le dice “ti sento”. La osserva e la accoglie. La canzone diventa una confessione. Il suo l’obiettivo è mandare un abbraccio a chi si sente perso, facendogli sentire che non è solo.

Nudda, classe 2000, ha esordito a X Factor 2021 mostrando poi la sua identità con l’album Vedo il mondo un po’ sfocato. Con Bianco e Nero, l’artista apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale. Con questo primo passo verso il secondo album, ricorda che le emozioni non vanno nascoste: vanno ascoltate, comprese, vissute.

Il testo di “Bianco e Nero”

Scritto da: nudda e Asteria

Composto da: nudda, Asteria e rebtheprod

Prodotto da: rebtheprod

Mix e master: Ronny Aglietti e rebtheprod (presso Ronny Studio)

Se domani mi perdo

dentro questo deserto

ci rincontreremo di nuovo

o forse no?

lacrime cadono come diamanti

si perdono in mare

cerco un segnale

ma non rimane

nessuna risposta

i nostri occhi che cercano pace

anche senza forza

corri lontano per non ricordare

come tornare

e se mi perderò

nel mare di dubbi che non

riesco a gestire

forse non fingerò

di star bene

quando dentro io mi sento morire

davvero

perché

vedo bianco e nero

si mischia il veleno

mente buia tremo per te per te

qui sparisce il cielo

se lo guardo annego

con te con te che sei me

resta solamente un eco in questa città

nei riflessi della luna noi due a metà

ma se mi guardi in bianco e nero

per te valgo zero

siamo al punto nemo io e te io e te

Ci litigavamo lo spazio di un angolo buio

Tu la mia ombra non sei più il mio posto sicuro

Abituata all’oscuro la luce ora brucia davvero

Sono cambiata rinata ma è stata dura per davvero

Riesco a pensare al male che mi hai fatto

Mai però a quanto io l’ho sopportato

Sei onnipresente anche se non ti chiamo

Se non ti apro se non ti amo

Lasciami sola sta notte voglio stare in pace

Coi peggiori pensieri di cui io mi sento capace

vedo bianco e nero

si mischia il veleno

mente buia tremo per te per te

qui sparisce il cielo

se lo guardo annego

con te con te che sei me

resta solamente un eco in questa città

nei riflessi della luna noi due a metà

ma se mi guardi in bianco e nero

per te valgo zero

siamo al punto nemo io e te io e te

son quelle notti

in cui chiamo però tu non mi rispondi

brucio i ricordi

vedo bianco e nero si mischia il veleno

mente buia e tremo per te

resta solamente un eco in questa città

nei riflessi della luna noi due a metà

ma se mi guardi in bianco e nero

per te valgo zero

siamo al punto nemo io e te io e te io e te

in quelle notti

in cui chiamo però tu non mi rispondi

in quelle notti

siamo al punto nemo io e te io e te io e te

La cover del singolo è realizzata da Simone Pardi; le foto sono di Ottavio Natale.