Asteria, in “Venere” una celebrazione dell’amore che accetta e non giudica

Asteria, “Venere“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital store a partire da venerdì 24 novembre per Double Trouble Club / Island Records / Universal Music Italia, “Venere” è il nuovo singolo di Asteria, che ci mostra ancora una volta la sua sensibilità artistica raccontando i lati più oscuri dei sentimenti, senza paura di mettersi a nudo.

La giovane cantautrice continua dunque a scrivere canzoni che raccontano con grande forza emotiva e capacità narrativa le incertezze, gli ostacoli e le contraddizioni della sua generazione.

ASTERIA, “VENERE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Venere” è una dedica alla persona che ci accompagna tra incubi, fragilità e imperfezioni. Una celebrazione dell’amore che accetta e non giudica, ma accoglie e ti fa sentire bene per quello che sei, con tutte le debolezze, le virtù e le contraddizioni che ci rendono umani.

“Esiste un modo giusto o sbagliato di amare? Venere è la luce che cerchiamo quando dentro di noi è solo buio. Venere è ‘la stella’ (il pianeta) che ci tiene compagnia di notte e alla quale volgiamo il nostro sguardo perso. Venere è la bellezza immutabile che diventa fonte d’ispirazione. ‘Venere’ è un brano dedicato a chi ci accetta così come siamo, imperfetti e fragili, nel gioco dell’amore”.

ASTERIA, “VENERE”: TESTO DEL BRANO

Guardiamo l’ora

Quando è troppo tardi

Non voglio svegliarti

Vorrei regalarti

Un pezzo di me

Facciamo l’amore

Ma non può curarci

Mi manchi da ancora prima di incontrarti

Ho passato anni senza di te

Le mie ferite possono far male

Ti giuro vorrei non fosse reale

Quando mi spavento e poi sento che sale

Io ho la paura che mi guarda in faccia

Se non mi difendo poi penso mi schiacci lei

Vorrei non sbagliare ad amare

Ma non so come fare ed è normale

Che se mi lascio andare su di te

Vedi il buio che ho dentro di me

Vorrei non sbagliare ad amare

Ma tu sai come fare a farmi stare

Nel buio dei miei incubi senza che

Mi perdo nella notte

Sei Venere

Ho la luna al guinzaglio

Per tenerla stretta

E mandarti un messaggio

Quando guarda te

Specchiati al cielo stellato

Che è la fotocopia di ciò che io provo per te

E resto immobile

Non perché non voglia fare niente

Voglio dirti tutto ciò che serve

Darti di me ciò che avrai per sempre

Le mie ferite possono far male

Ti giuro vorrei non fosse reale

Quando mi spavento e poi sento che sale

Io ho la paura che mi guarda in faccia

Se non mi difendo poi penso mi schiacci lei

Vorrei non sbagliare ad amare

Ma non so come fare ed è normale

Che se mi lascio andare su di te

Vedi il buio che ho dentro di me

E la mente mia fra le tue mani

Mi difendo ma non so il perché

Se poi guardo i tuoi occhi uragani

Mi sento come se potessi travolgere pure me

Vorrei non sbagliare ad amare

Ma tu sai come fare a farmi stare

Nel buio dei miei incubi senza che

Mi perdo nella notte

Sei Venere

Mi perdo nella notte

Sei Venere