Asteria in “Petardi” canta l’amore come un’esplosione nel petto

Asteria lancia il suo nuovo singolo, dal titolo “Petardi”. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 ottobre 2023 per Double Trouble Club/Island Records/Universal Music Italia.

L’artista (all’anagrafe Anita Ferrari) ha poco più di vent’anni; ed è una nuova voce dell’urban pop italiano. Scrive e produce brani che raccontano la sua età, ma interpretano anche lo scenario caotico e liquido della società moderna. Le sue canzoni parlano delle incertezze, degli ostacoli e dei problemi che l’artista si trova ad affrontare, al pari dei suoi coetanei. La musica esprime il tentativo di superare il senso di inadeguatezza e di spaesamento tipico di un’intera generazione, cercando un punto di riferimento nel mare in tempesta della quotidianità.

Asteria ha vinto il Premio Bindi e il Premio Nuovo IMAIE. Ha all’attivo diverse apparizioni live. Durante l’estate 2023, ha partecipato ad alcune delle più importanti manifestazioni estive, come i Radio Zeta Future Hits all’Arena di Verona e i Tim Summer Hits a Rimini. Inoltre, è stata tra gli ospiti del concerto-evento dei Negramaro a Galatina. Ed ancora, ha collezionato oltre due milioni di stream con soli 5 singoli all’attivo, che sono stati inseriti nelle più importanti playlist editoriali di tutte le piattaforme. E’ già stata selezionata da Spotify per la terza edizione di RADAR Italia ed è stata nominata Equal Ambassador del mese.

Asteria, interprete con “Petardi” e autrice per Elodie

Asteria si sta preparando a lavorare al suo primo disco. Nell’attesa, pubblica un’anticipazione con il singolo “Petardi”. Inoltre, il suo ultimo brano da autrice, “Lontano da qui“, è uscito nel nuovo Clubtape di Elodie.

In “Petardi”, Asteria racconta una storia d’amore rara “come una luna arancione” che la fa sentire come in una bolla, come se fossero da sole per strada, quando tempo e luogo si perdono. “Petardi” è un amore che nasce come uno scoppio nel petto e che non ha la pretesa di durare per sempre, ma i cui ricordi sono talmente forti da durare per sempre.

L’artista racconta così il brano: “Tempo e luogo si perdono, quando siamo completamente coinvolti in quello che ci sembra essere l’unico nutrimento per l’anima di cui abbiamo bisogno, gli occhi dell’altra persona che si illuminano insieme ai nostri e che ci fanno sentire meno soli. Il pezzo inizia e si conclude proprio con questo concetto, da soli siamo impronte sulla sabbia, cioè qualcosa che è pronto a scomparire in un soffio di vento, ma possiamo anche essere impronte nel cemento permanenti che d’inverno si riempiono di pioggia e ghiacciano ampliando il senso di vuoto della solitudine“.

La canzone è la storia di due persone che vivono di istanti e di momento assurdi, di sguardi che dicono più di mille parole e dell’impulsività che un’avventura richiede. Con i suoi versi, adagiati sul beat di Alex Sander, Asteria dà voce a una generazione, cantando le emozioni che solo l’amore a vent’anni sa dare.