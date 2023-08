Radio Zeta Future Hits debutta all’Arena di Verona. Ecco il cast del grande live della Generazione Z

Radio Zeta Future Hits 2023 scaletta ricca di cantanti amati dalla Generazione Z per l’appuntamento live previsto mercoledì 30 agosto all’Arena di Verona.

Il Festival delle Generazione Z è un grande successo nato lo scorso anno con una serata evento nel mese di giugno a Roma. Quest’anno, visto il feedback da parte del pubblico, l’evento romano è stato spostato in una location più grande, il Foro Italico. Il successo è stato tale da spingere Lorenzo Suraci, patron di Rtl 102.5 e Radio Zeta, a replicare con un secondo appuntamento dall’Arena di Verona.

Saranno tantissimi gli artisti di oggi e di domani, che offriranno il 30 agosto uno spettacolo straordinario riservato al pubblico più giovane, ma non solo.

A presentare anche questo secondo appuntamento con il Radio Zeta Future Hits sarà il trio formato da Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto.

Durante la serata, grazie alla collaborazione con FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) sarà consegnato all’artista italiano esordiente entrato più in alto nella classifica album GfK nell’anno, da agosto 2022 ad agosto 2023, il premio Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI.

Qui a seguire il link per l’acquisto dei biglietti per l’evento. Sarà possibile seguirlo anche in tv su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.







