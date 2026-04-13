Musica italiana – settimana 16/2026. In questo spazio raccogliamo, giorno dopo giorno, le principali notizie legate all’attualità della musica italiana: nuove uscite discografiche, annunci di tour, progetti speciali e aggiornamenti dal settore. Un hub aggiornato in tempo reale per seguire tutto ciò che succede nella settimana.

Questo articolo è in continuo aggiornamento: le notizie verranno inserite progressivamente nel corso dei giorni.

Notizie musica italiana: i fatti principali di oggi

Madame apre la settimana con Rosso come il fango, nuovo singolo che anticipa l’album DISINCANTO in uscita il 17 aprile.

In attesa degli altri annunci della giornata, la settimana 16 della musica italiana inizia con una delle uscite più attese, tra nuovo materiale discografico e primi movimenti legati ai prossimi progetti.

La notizia del giorno: il ritorno di Madame con un nuovo progetto discografico già in partenza.

Articolo aggiornato il 14 aprile 2026 – h 09:00

Notizie musica italiana settimana 16 – lunedì 14 aprile 2026

SINGOLI Madame pubblica Rosso come il fango e annuncia l’album

Madame torna con Rosso come il fango, nuovo singolo disponibile da ora insieme al videoclip ufficiale. Il brano anticipa DISINCANTO, album in uscita venerdì 17 aprile per Sugar Music e già disponibile in pre-order.

Scritto con Luca Narducci e prodotto da Bias e Mr Monkey, il pezzo parte da un tema preciso: il rapporto con le proprie origini e il senso di distanza che può nascere quando cambia il contesto sociale. Nel video, diretto dalla stessa artista con Alberto Lonardi, il racconto segue un’evoluzione visiva dal blu al rosso, accompagnando la tensione del brano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e supervisionato dalla redazione di All Music Italia. I contenuti vengono aggiornati manualmente nel corso della settimana.