Niveo ci racconta il sui primo amore in “Scarabocchi” (TESTO e AUDIO)

Niveo Scarabocchi testo e significato del primo singolo lanciato dal giovane artista concorrente della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il brano è fuori sulle piattaforme digitali dal 15 novembre.

Marco Fasano, questo il vero nome di Niveo (trovate la sua storia prima del programma qui), esce in un momento molto complicato per il 18enne che è in totale crisi. Niveo infatti per diverse settimane si è classificato all’ultimo posto della gara delle cover, giudicate sempre da artisti diversi, dovendo sostenere numerose sfide.

Non ci resta che continuare a seguire il programma per capire come procederà il percorso del ragazzo nel programma.

Niveo Scarabocchi significato del brano

Scarabocchi è stata scritta da Niveo stesso con Fabio Zini. Quest’ultimo ha prodotto anche il brano. Ecco come lo racconta Marco:

“Questo inedito parla della nostalgia verso il primo amore che ti fa sognare ad occhi aperti una vita insieme quando in realtà si è solo due ragazzini.“

Niveo Scarabocchi testo e audio

Guardami negli occhi e dimmi ancora che ti perdi

fai disegni mentre sogni e poi li scarabocchi

dormi con la mia maglietta e non mi scordi

fai l’amore con i miei ricordi e falli a pezzi

Non mi hai detto che canzone siamo

non mi hai detto che problema c’è

se mentre dormo cerco la tua mano

e mi addormento senza di te

senza ooooh

Il mio cuore è di plastica

il tuo corpo è un’isola inquinata

ti penso all’incirca ogni giorno un po di più

da quando te ne sei andata

ti ho lasciato pure un plettro della mia chitarra

e pensa le canzoni che ti scrivo, questa è un’altra

tu che fai del male ma non esci dalla testa

e mi chiedo se mi inviterai alla tua festa

Non mi hai detto che canzone siamo

non mi hai detto che problema c’è

se mentre dormo cerco la tua mano

e mi addormento senza di te

senza di te

oh oh ohhh

senza di te