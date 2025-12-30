30 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
30 Dicembre 2025

Niky Savage: dopo il debutto alla #1 arriva il nuovo singolo Timmy Turner

L'artista inaugura il 2026 con un brano tra reference pop e introspezione.

News di All Music Italia
Niky Savage annuncia il nuovo singolo Timmy Turner in uscita a gennaio 2026.
Condividi su:

Si intitola Timmy Turner il nuovo singolo di Niky Savage (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 2 gennaio.

L’annuncio arriva dopo un’annata trionfale che ha visto il suo primo album ufficiale, RAPPER, debuttare alla #1 della classifica album e della classifica formati fisici di FIMI/GfK Italia, consolidando la sua posizione come uno dei nomi di punta della nuova scena urban.

Il progetto e il parallelismo pop

Il cuore del brano risiede nel parallelismo con il protagonista della serie animata Due Fantagenitori. Se nel cartone Timmy Turner trasforma la sua realtà grazie alla magia, nel mondo di Niky Savage la magia è rappresentata dal lavoro, dalle rime e da una determinazione che gli ha permesso di costruire un impero partendo da zero.

La produzione è adrenalinica e costante, pensata per lasciare il segno fin dal primo ascolto. Il ritornello si impone come una dichiarazione d’identità tra immagini di lusso e affermazione personale, mentre nelle strofe l’artista attinge a piene mani dall’immaginario pop, tra riferimenti a manga, anime e cinema, elementi ulteriormente approfonditi durante il suo recente viaggio in Giappone.

Non c’è però solo l’ostentazione. In Timmy Turner emergono riflessioni più intime: il successo porta con sé pressione e uno scontro continuo con se stessi. Niky Savage analizza le due facce della crescita, senza edulcorare il prezzo da pagare per arrivare in alto.

Questo singolo rappresenta l’evoluzione del percorso iniziato con RAPPER, dove l’anima da hitmaker si fonde con un lato più autentico e vulnerabile che oggi emerge con maggiore consapevolezza.

niky savage timmy turner copertina

Il live al Fabrique di Milano

Il 2026 di Niky Savage entrerà nel vivo il 30 gennaio con il grande concerto evento al Fabrique di Milano. Sul palco l’artista porterà tutto il suo mondo con uno show che promette di essere potente e autentico, segnando un nuovo inizio e una direzione artistica ancora più chiara.



All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo e Vasco Rossi indizi per una collaborazione nel 2026. 1

Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l'infinito
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025 4

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025
Gianmaria Volpato gIANMARIA in un momento di intensa interpretazione live 5

Gianmaria: Il "Mostro" che abbiamo smesso di guardare negli occhi e, soprattutto, di ascoltare
Emily in Paris 5 a Roma: canzoni italiane nella colonna sonora 6

Emily in Paris 5 a Roma: tutte le canzoni italiane nella colonna sonora (dalla playlist ufficiale Spotify)
Tutti gli album italiani in uscita 2026 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 8

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
New Music Friday 2 gennaio: singoli più attesi settimana 1/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 2 gennaio 2026
concerti-2026 10

Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 27 dicembre 2025]

Cerca su A.M.I.