Niky Savage: dopo il debutto alla #1 arriva il nuovo singolo Timmy Turner

Si intitola Timmy Turner il nuovo singolo di Niky Savage (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 2 gennaio.

L’annuncio arriva dopo un’annata trionfale che ha visto il suo primo album ufficiale, RAPPER, debuttare alla #1 della classifica album e della classifica formati fisici di FIMI/GfK Italia, consolidando la sua posizione come uno dei nomi di punta della nuova scena urban.

Il progetto e il parallelismo pop

Il cuore del brano risiede nel parallelismo con il protagonista della serie animata Due Fantagenitori. Se nel cartone Timmy Turner trasforma la sua realtà grazie alla magia, nel mondo di Niky Savage la magia è rappresentata dal lavoro, dalle rime e da una determinazione che gli ha permesso di costruire un impero partendo da zero.

La produzione è adrenalinica e costante, pensata per lasciare il segno fin dal primo ascolto. Il ritornello si impone come una dichiarazione d’identità tra immagini di lusso e affermazione personale, mentre nelle strofe l’artista attinge a piene mani dall’immaginario pop, tra riferimenti a manga, anime e cinema, elementi ulteriormente approfonditi durante il suo recente viaggio in Giappone.

Non c’è però solo l’ostentazione. In Timmy Turner emergono riflessioni più intime: il successo porta con sé pressione e uno scontro continuo con se stessi. Niky Savage analizza le due facce della crescita, senza edulcorare il prezzo da pagare per arrivare in alto.

Questo singolo rappresenta l’evoluzione del percorso iniziato con RAPPER, dove l’anima da hitmaker si fonde con un lato più autentico e vulnerabile che oggi emerge con maggiore consapevolezza.

Il live al Fabrique di Milano

Il 2026 di Niky Savage entrerà nel vivo il 30 gennaio con il grande concerto evento al Fabrique di Milano. Sul palco l’artista porterà tutto il suo mondo con uno show che promette di essere potente e autentico, segnando un nuovo inizio e una direzione artistica ancora più chiara.





