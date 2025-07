“Bimbo Selvaggio” è il biglietto da visita del primo album di Niky Savage, “Rapper”

Testo e significato di Bimbo Selvaggio di Niky Savage. Dopo aver svelato la tracklist del suo primo album RAPPER, l’artista ha pubblicato in anteprima il primo estratto dal disco.

La canzone è il brano d’apertura del disco in arrivo venerdì 11 luglio per Warner Music Italy. Una canzone che non solo apre l’album, ma ne è il manifesto artistico e stilistico.

RAPPER, il primo album: tracklist e concept

L’album RAPPER si compone di 12 tracce e rappresenta il progetto più personale dell’artista. Una fusione tra strada e introspezione, tra ruvidità e consapevolezza, tra l’ego di chi ha qualcosa da dire e la vulnerabilità di chi ha imparato a conoscersi. Il tutto raccontato anche da una comunicazione fuori dagli schemi: scritte nel cielo sopra Milano, affissioni in città, trailer emotivi e oscuri.

Ecco la tracklist completa:

BIMBO SELVAGGIO

BAAAD

STUPIDA feat. Artie 5ive

feat. SOLDI NELLE BORSE

SLOT feat. Lazza

feat. FREDDO SULLE SCALE

COSE CHE NON POSSO DIRE feat. Nayt

feat. RAGAZZO NEL CHILL feat. Jamil

feat. BILLIONAIRE BOYS feat. Artie 5ive , Faneto

feat. , PIENO DI PARE

MBAPPE HAMSIK feat. Rhove

feat. RAPPER

Un progetto che alterna featuring di peso e momenti di completa esposizione solitaria, in cui Niky si mostra in ogni sfumatura: da Artie 5ive a Nayt, da Lazza a Rhove, fino al collettivo con Faneto e Jamil.

niky savage – Bimbo Selvaggio – significato del brano

Bimbo Selvaggio è una presa di posizione netta. Non ci sono compromessi nel modo in cui Niky Savage si presenta: diretto, ruvido, consapevole. La traccia è costruita con barre incalzanti che sembrano rimbalzare su un muro di rabbia e determinazione, restituendo tutta la fame di un artista che si è preso la scena senza chiedere il permesso.

Il testo è una rivendicazione: “Questo è il mio momento”, dice senza giri di parole. Non c’è concessione né fortuna, ma solo una traiettoria precisa: quella di chi parte da zero e non ha intenzione di tornare indietro.

Online anche il videoclip ufficiale del brano. Una regia essenziale e potente, costruita su un piano sequenza che accompagna ogni punchline, senza distrazioni. Tutto ruota attorno a Niky Savage: il suo volto, la sua voce, il suo sguardo. Pochi elementi scenici, scelti con precisione, e il cameo di Jamil, presente anche nell’album nel brano Ragazzo nel chill.

NIKY SAVAGE – BIMBO SELVAGGIO – TESTO

Alza un po’, okay, ah

A fare ‘sta roba c’ho troppo stile

Troppo stile, ah

Aspe’, devo dire due cose

Ancora commenti inutili di gente inutile

Troppo stupidi, parlano di me sempre

Mi hanno sempre in mente

Non hanno mai visto uno come me fare il rapper

A fare ‘sta roba c’ho troppo stile

Sono entrato in modo poco ostile

Senza plug, senza simpatie

Senza baggy, è più show che rime

Haters fessi, serve che li imbocco

Lo farò finché sarà troppo e sboccano

Diventa viral quello chе tocco

Da quando rappo, non sono più orfano

Faccio la roba che mi pare e mi piacе

Ed ha funzionato a quanto pare

E se piangi perché vuoi le barre

Asciugati perché sono capace

Andrò in alto come Icaro, ma con le ali ghiacciate

Pensi che mi tocchi quello che dicono, sono tutte cazzate

Apri le orecchie, babbo

Ad essere Niky ci vuole coraggio

Dito medio a chi non capisce il viaggio

Senza rappare diventerei pazzo

Finirei con Samara nel pozzo

Se non c’era ‘sta roba, scavallavo

Bimbo selvaggio, in cuffia Achille Lauro

In serata con in bocca l’amaro

Per una troia che non so perché amavo

Uno così quando cazzo l’hai visto? Nei film, bro

Parlano male per testi e timbro mentre certifico

Con ‘sta merda ora a casa mia ho riempito il frigo

Il prossimo disco è già fatto e finito ed è ancora più figo

Gente mi odia, non perdo tempo

Tanto se mi vedi, abbassi il mento

Sei geloso perché la tua donna

Vuole che glielo spingo dentro

Se mi dissi, sono Jamil, se mi dissi, sono già lì

Il peggiore dei rivali, assassino come Chucky

Tocchi me, siamo in cento duecento trecento

Che ti spengono e diventi un teschio

Sono schietto, ti spiego il concetto

Cento, duecento, trecento

Sono i K che tengo sul petto

Non è ferraglia, non sono un Decepticon

Siete lenti, sembrate lumache

Trema il vetro, chiamami Schumacher

Sappi che se pensi di schiacciare

Sono pronto, sto facendo il bagher

Siete finti, siete soft air, su R6 sono Ash main

Step back, ora è il mio momento

Non sbaglio come LeBron James

Che cazzo di selvaggio.