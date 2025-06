“Quest’anno facciamo ricredere un po’ di persone”. Come? Niky Savage rompe il silenzio e annuncia l’uscita del suo primo album, Rapper, fuori per Warner Music Italy venerdì 11 luglio (qui il pre-order).

A precedere l’annuncio – che non è affatto passato inosservato – diversi indizi, in cui nulla è stato lasciato al caso. Ed ecco che lo scorso mercoledì (11 giugno) a Milano, più precisamente in zona Duomo, su un billboard mimetico con uno sfondo camouflage è apparsa solo una parola: RAPPER.

Insomma, nessun riferimento diretto all’artista, ma per chi conosce Niky Savage quei colori e quello stile erano un chiaro segnale: c’era lui dietro quell’operazione.

La conferma è però arrivata soltanto lunedì (16 giugno), quando altri manifesti con la stessa estetica hanno invaso le strade di Milano. Questa volta, però, con un QR code a fare da chiave d’accesso per un esclusivo evento previsto martedì 18 giugno presso l’Ex Macello di Milano.

Qui un DJ Set ha ripercorso le tracce più significative del rap degli ultimi decenni, creando la giusta atmosfera per poter poi ascoltare in anteprima alcuni dei brani contenuti nell’album Rapper.

Insomma, dopo l’accoglienza con un dirigibile customizzato camouflage – su cui spiccava la scritta “WAWA“, la sporca da sempre legata all’identità dell’artista – Niky Savage ha proposto ai propri ospiti un listening party non convenzionale, culminato con l’apparizione del titolo del disco e della data d’uscita direttamente sul dirigibile.

NIKY SAVAGE ANNUNCIA L’USCITA DI “RAPPER”

Rapper non è soltanto un titolo, bensì un’affermazione identitaria, una dichiarazione di intenti, ma anche una riflessione complessa sulla strada percorsa fino ad ora, che ha portato ad una svolta profonda.

Ed ecco che il disco si configura come un vero e proprio viaggio sonoro e lirico, che si muove tra i due volti musicali di Niky Savage. Da una parte troviamo dunque la scrittura cruda, diretta e disillusa, figlia della strada, mentre dall’altra ci imbattiamo in un’introspezione profonda e vulnerabile.