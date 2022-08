Niko Pandetta tra disco d’oro, il video dell’inedito “N’ata cundanna” 1° su YouTube e nuovi concerti annullati: “Ero un criminale, non un mafioso. Ora sono un cantante”

Niko Pandetta, tra le polemiche per i concerti annullati, e forse anche grazie a quelle, raggiunge un importante traguardo… il primo disco d’oro.

Il rapper neomelodico è infatti stato certificato con il disco d’oro per le oltre 50.000 copie /unità del suo singolo Pistole nella Fendi, brano contenuto nell’album Bella vita uscito per Ada Music Italy lo scorso 21 gennaio 2022. Entro la fine dell’anno anche il disco dovrebbe arrivare a conquistare l’oro e di certo una bella spinta gliela darà Bella vita Deluxe, repack con inediti in uscita prossimamente (vedi qui).

Niko Pandetta, in attesa dell’annuncio della data di uscita del progetto, ha stupito i fan publicando una settimana fa circa un brano inedito, che non risulta neanche nella tracklist della nuova versione di Bella vita. N’ata cundata (letteralmente un’altra condanna), questo il titolo della canzone, è stata resa disponibile per il momento solo su YouTube da Pandetta ed è subito banzata al primo posto dei video in tendenza musica della nota piattaforma e in una settimana ha superato quota 420.000 visualizzazioni. Potete vederlo qui a seguire.

Nel frattempo un altro concerto del rapper è stato annullato, questa volta a Imperia (qui per le info sulle date già cancellate e i motivi). Nel giorno del disco d’oro Niko Pandetta ha postato sui social quanto segue:

Mentre discutete di quanto io sia mafioso e cercate di impedirmi di lavorare, io faccio parlare i miei sacrifici:

Pistole nella Fendi è disco d’oro. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al progetto e tutti i fan che mi sostengono sempre e comunque. Quando smetterete di combattere una guerra che non esiste e aprirete gli occhi chiamatemi. Io non sono a favore della mafia e non sono contro lo stato e la legalità. Nei testi racconto il mio disagio personale e la mia storia che non ho mai nascosto dietro veli di ipocrisia. Io ero un criminale non un mafioso.

Ora sono un cantante non un mafioso.

NIko pandetta N’ata Cundanna testo

E ora che piangi a fare?

Mi dicevi “Non mi giudicare”

Mi incazzavo se litigavamo

E il sabato sera tu

e solo agli errori miei

Senza chiederti “Amore tu con chi sei?”

mentre tu pensavi solo ai cazzi tuoi

Circondata da vipere ed avvoltoi

Tu mi hai fatto sentire un bastardo, una ruota di scorta

ed il peggio è che neanche ti importa

Sei scappata senza salutare sbattendo la porta

Occhi in fiamme vivide

Tu ancora a ridere

Sorriso Vivident

Sembrava fingere

Te manc’ l’aria si ‘u chiamm

Pe dint a l’uocch mije ‘e fiamm

Nun serve manc che parl

Tu stai cercann n’ata possibilità, nenné

Pecché si poi è sbagliat già, pe’ tte, nenné

Chist ammor è sul n’ata cundanna

Nun parlà si me chiamm

Tutt e sere tu chiagn

Però è sul dulor ca se ne va da noi

Ma poi, di te si scorderà

‘O saccio ca t’aggià scurdà

Fridd ‘nguoll si te penz

A 240 dint a ‘na Benz

Tutt ‘o tiemp ch’è passat no nun è bastat si ancora te penz

Tutt l’error c’hai fatt nun l’he capit

M’attir a tte comm ‘na calamit

Tu t’e pijiat stu cor e sta vita

Mo ca sto sul o’ ssaje ca nun me fido

M’agg sunnat ca vien ca

M’e ‘ ritt ca nun ce tieni ma

Stu dulor ca nun se ne va

T’e pijat’ o cor e l’anima

Mo dint ‘o cor fa fridd, chiammat ghiacciate

Malepenzieri ca l’agg cacciat

Tutt e nottat passat scetat

Pnzann a io e te dint ‘o liett abbracciat

Mo conto questi soldi

E più passano i giorni

E più salgono i conti e più spariscono i ricordi

Tu intanto non lo sai cosa fai

Dalla mia testa sei già sparita

Cicatrici sopra ogni ferita

Come non fossi mai esistita

