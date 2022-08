Niko Pandetta pronto a lasciar la musica? Il rapper annuncia "Bella vita Deluxe" e aggiunge: "Vi droppo questa e cancello anche Instagram..."

Niko Pandetta nuovo singolo e nuovo album, la versione deluxe di Bella vita, in arrivo arrivo.

Non si calmano le polemiche legate all’artista dalla storia controversa. Dopo i live annullati qualche giorno fa la Procura di Catania avrebbe richiesto l’arresto del rapper neomelodico in quanto, secondo l’accusa, il motivo scatenante della rissa e della sparatoria di via Dusmet, sarebbe la cancellazione dello show di Pandetta durante il live di Tony Effe.

Perché quest’accusa? Da quanto si apprende alcuni giovani vicini, anche per legami di sangue, al clan Mazzei di Catania (per la precisione gli Intravaia), avrebbero impedito a Niko Pandetta di salire sul palco.

Questo, unito al fatto che il rapper avrebbe anche urtato la fidanzata di uno del gruppo degli Intravai, avrebbe dato il via ad una serie di tensioni culminate in uno scontro e un regolamento di conti avvenuto lo scorso 21 aprile.

Per la Procura di Catania sarebbe stato Niko Pandetta ad istigare una gang contro quella responsabile del diniego del live.

In ogni caso il gip, Pietro Currò, ha rigettato la richiesta nei confronti dell’indagato. Secondo lui “una fonte confidenziale” non può essere utilizzata né in fase processuale, né in fase cautelare anche se, come riporta LiveSicilia, lo stesso giudice ha scritto che ci sono “seri indizi” per un “concorso esterno sul piano morale” dell’artista.

Niko Pandetta nuovo singolo

Nel frattempo sui social Pandetta continua ad affermare che c’è in atto una persecuzione contro di lui atta a impedirgli di fare musica, la cosa che gli ha permesso di cambiare vita…

Provano a buttarmi a terra e non ci riescono quindi provano a seppellirmi con il fango. Io ho un passato tormentato ma un presente di tormentoni.

Quanto il pubblico canta le mie canzoni e i mostri del mio passato diventano sempre più deboli, più piccoli.

Il giorno seguente a queste parole, l’11 agosto, Niko Pandetta ha spiegato che lancerà un nuovo singolo e poi cancellerà anche il profilo Instagram. Profilo che ad oggi, quattro giorni dopo, è ancora attivo.

Qui a seguire parte del testo del nuovo singolo…

Nella testa ho un deja vù

ricordo faceva freddo freddo

eppure non era inverno

ho detto dentro giuro non ci torno più

fanculo quella pistola

ora la riscrivo sta storia

sognavo quella Ferrari

ma ero ai domiciliari

mia madre c’era sempre

le giornate tutte uguali

ora sul quel Ferrari

passo a prendere Mami

dillo che sto successo neanche tu lo immaginavi

Bella vita deluxe

Il 16 agosto il rapper ha annunciato l’arrivo di Bella vita Deluxe, nuova edizione del disco che, con tutta certezza lo porterà ad ottenere la certificazione disco d’oro (nel frattempo quella del singolo Pistole nella Fendi è ormai imminente). Ecco l’annuncio di Niko Pandetta in cui, tra l’altro, dichiara che dopo questa uscita si fermerà fino a che non avrà chiarito la sua situazione con lo Stato…

“Da contratto devo pubblicare la Versione Bella Vita Deluxe. Chiuderò questo ciclo, rispetterò il mio impegno con l’etichetta e dopo non pubblicherò più musica nuova finché non chiarirò la mia posizione con lo stato. Sostenetemi per quest’ultima volta sperando di poterci rivedere presto.

25.000 commenti sblocco la data di Bella Vita Deluxe.“

Qui a seguire copertina e tracklist di Bella vita Deluxe a cui si aggiungono quattro brani rispetto alla versione originale.