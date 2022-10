“Bella vita” di Niko Pandetta conquista il disco d’oro e batte su Spotify nomi come Ghali, Mara Sattei, Clementino e Tommaso Paradiso

Niko Pandetta, dopo quello ottenuto con il singolo Pistole nella Fendi, conquista il disco d’oro anche con l’album Bella vita (distribuzione ADA Music Italy), un risultato che lo porta ad essere di diritto, tra critiche e attacchi, una delle sorprese di questo 2022. Sopratutto se paragoniamo i suoi risultati nello streaming a quelli di artisti sicuramente più noti e sostenuti anche dalle radio. Da Ghali a Tommaso Paradiso.

Le 14 canzoni di Bella vita, album uscito a gennaio 2022, a cui poi si sono aggiunti quattro nuovi brani per la versione deluxe lanciata qualche settimana fa, hanno collezionato sul solo Spotify 81.382.614 stream.

Una media di 4.521.256 stream a canzone dove il brano di punta è Pistole nella Fendi con quasi 17 milioni di stream e un disco d’oro già certificato.

Un numero maggiore rispetto ad artisti più noti della scena rap e urban italiana. Andiamo a vederne alcuni…

Per fare qualche esempio l’ultimo album di Ghali, forte di successi come Fortuna e Pare con Madame, si ferma a 64.110.443 stream. In questo caso parliamo di 12 tracce ma anche la media degli ascolti è più altra di sole 800.000 stream. Per l’esattezza 5.342.537. Certo il disco in questo caso è uscito a maggio, ma comunque stiamo parlando di un artista sotto major, Ghali con la Warner Music Italy, e di uno ad oggi distribuito da Ada Music Italy, etichetta di distribuzione, sempre sotto Warner Music Italy, che ha debuttato in Italia poco più di un anno fa.

Uno degli esordi più attesi dell’anno, questa volta al femminile, quello di Mara Sattei con l’album Universo (gennaio 2022 per Arista/Columbia/Sony), progetto pubblicizzato anche nei circuiti Mainstream, come Amici di Maria De Filippi, ha totalizzato 34.637.562 ascolti con le 14 canzoni contenute nel progetto. Media 2.474.111 stream a brano.

Sara (il vero nome di Mara Sattei e Sara Mattei) ha poi riguadagnato visibilità grazie alla partecipazione nel brano dell’estate 2022, La dolce vita con Fedez e Tananai.

Rimanendo nel mondo del rap un nomi di primo piano come quello di Clementino ha totalizzato con l’ultimo disco, Black Pulcinella, uscito il 29 aprile per Epic/Sony, solo 14.955.362 stream con una media per le 15 tracce dell’album di 997.024 stream Spotify.

Ancora peggio l’album (senza featuring, va detto) di Anastasio, Mielemedicina, fuori da Febbraio per Epic/Sony. Nove canzoni e solo 2.333.638 stream su Spotify di cui poco meno della metà solo del singolo Assurdo.

Se volessimo spostarci nel cantautorato pop per un paragone, pur sapendo che il pop fatica di più nello streaming, il disco d’esordio di Tommaso Paradiso, Space Cowboys (fuori da marzo 2022 per Island Records/Universal Music) contiene undici canzoni, un solo feat (con Franco126). Totale degli stream? 33.591.305 (media a brano 3.053.755). Ma va sottolineato che che oltre 24.500.000 di questi stream appartengono ai due singoli lanciati in radio.

Insomma discusso e criticato per il suo passato, impossibilitato a far live, giusto o no che sia, e totalmente ignorato dalle radio, Niko Pandetta risulta essere uno degli artisti che, rispetto alle aspettative, ha più ha stupito con il suo disco in questo 2022.