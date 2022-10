Certificazioni FIMI settimana 39: ben tre nuove certificazioni per Blanco e due per i brani di Sanremo 2022

Certificazioni FIMI settimana 39 del 2022.

Settimana ricca di certificazioni per la musica italiana. I principali nomi che ottengono nuovi risultati sono Blanco (3 nuove certificazioni), il Festival di Sanremo 2022 e Rhove (2). Arriva anche il disco d’oro per l’album del criticatissimo Niko Pandetta.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a Running up that hill (a deal with god) di Kate Bush, a Qué más pues? di J Balvin & Maria Becerra e Unstoppable di Sia.

DISCO D’ORO per Where did you go di Jax Jones & Mnek.

ALBUM INTERNAZIONALI

Un solo album internazionale raggiunge questa settimana la certificazione DISCO D’ORO. Si tratta di Donda di Kanye West.

