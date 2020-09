Nicolas Bonazzi lancia un mantra inno di positività “Solo cose belle”

Nicolas Bonazzi ritorna lanciando il nuovo singolo Solo cose belle.

Il brano, già disponibile in digitale sarà in rotazione radiofonica dal 18 settembre.

Solo cose belle è il primo singolo del nuovo progetto indipendente di Nicolas Bonazzi (etichetta discografica NBMusic), con la produzione di Federico Nardelli e distribuito da Artist First.

Il cantautore nei giorni scorsi aveva anticipato tramite i social l’uscita del nuovo singolo e dichiara:

“Ognuno di noi compie un viaggio in cerca della sua gioia, e tante forze avverse ci remano contro ogni giorno. Questa canzone è un mantra per affrontare tutto il disagio che viviamo quotidianamente, una filastrocca contro le negatività. In fondo siamo sempre noi a scegliere cosa scrivere sulle pareti della nostra testa, di chi circondarci, e dove dirigere il nostro sguardo. Per quanto sia feroce ammetterlo, stare bene è una decisione che spetta soltanto a noi”

Solo cose belle

Solo cose belle è un mantra ed inno alla positività.

Cose belle, persone belle, parole belle, stare bene, sentirsi bene, svegliarsi bene sono tutti elementi e stati d’animo che ognuno di noi vorrebbe avere o vivere.

Il tutto nasce da una riflessione che parte dal cambiamento e dalla scelta di ciò che può farti stare bene:

Sembrava un fatto complicato ma poi

Mi sono immaginato per un attimo di stare bene bene

Come non mai

Ho chiuso il libro del passato e non ci penso più

E non ci penso più

Ero stanco perchè somigliavo a te

Penso al sole che ho perso aspettando un momento

Ero stanco di te che non sai ridere

Chiudo gli occhi e non sento che il tuo fisso lamento

Nel disagio che c’è

Stava chiuso in me

E ho pensato al mio petto

Osavo chiedere “ma una gioia per me non c’è?”

NICOLAS Bonazzi – Biografia

Nicolas Bonazzi, cantautore bolognese, intimista, romantico, con una solida fede nella musica pop e soul, è stato definito cantautore della sensualità perché i suoi testi sono spesso espliciti ed epidermici.

Nel 2005 incontra il Maestro Celso Valli che decide di produrre Dirsi che è normale, il brano con cui partecipa al Festival di Sanremo 2010 nella categoria Nuova Generazione (Giovani).

Claudio Cecchetto produce l’EP Dirsi che è normale per Sony Music Italy.

Il brano diventa un piccolo cult del web con oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube e numerosissime cover da parte di aspiranti cantanti.

Nicolas comincia a portare la sua musica in giro per l’Italia, prendendo parte anche a importanti manifestazioni di beneficenza.

Come autore, firma brani per giovani artisti: Simonetta Spiri, Antonino Spadaccino e Le DEVA.

Nel 2017 scrive con la collaborazione di Marco Rettani, il brano Ali di carta che sarà lanciato nel 2018 affrontando il tema del bullismo scolastico.