Nicola Lombardo racconta un amore che guarisce e illumina nel nuovo singolo “Tuono”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 11 aprile, Tuono è il nuovo singolo del cantautore Nicola Lombardo.

Il brano fonde elementi cantautorali con atmosfere dance ed elettroniche ispirate ai primi anni 2000 e racconta un amore per cui si sarebbe disposti a tutto: un amore che guarisce e illumina.

“Tuono è il brano che ha richiesto meno tempo per essere scritto e prodotto. È nato in modo estremamente naturale circa un anno fa, poco prima che la mia vita cambiasse“, racconta Nicola Lombardo, che ora vive a Helsinki, in Finlandia.

Prodotto da GUBER (Gabriele Barban), Tuono arriva dopo la collaborazione con il produttore polacco QBLS sulle note di Aurora Skies ed è il primo brano interamente in italiano che l’artista cremonese pubblica nel 2025.

“TUONO”: TESTO DEL BRANO

Qui

Sei qui

Sete

D’amore

La mia voce ed il tuo nome

Invocarti nomen omen

Come un tuono o un temporale

Sarei pronto a correre

Se fosse per te

Chilometri in aria

Tra quel che non c’è e la vertigine

Sarei pronto al buio

All’oscurità

Bastasse a tenerti un po’ più stretto

Per l’eternità

O finché ci va

O finché ci va

Qui

Sei qui

Finché

Rimani

Le tue mani come fari

Non so nulla del domani

A me basta se mi ami

Sei il mio tuono, un temporale

Lo sai per te, per te

Sarei pronto a correre

Se fosse per te

Chilometri in aria

Tra quel che non c’è e la vertigine

Sarei pronto al buio

All’oscurità

Bastasse a tenerti un po’ più stretto

Per l’eternità

O finché ci va

O finché ci va

Sarei pronto a correre, per l’eternità

Sarei pronto a correre

Se fosse per te

Chilometri in aria

Tra rombi di tuono

Rinascere

chi è nicola lombardo?

Cantautore classe 1995, Nicola Lombardo nasce a Milano e a dieci anni inizia a scrivere le prime canzoni. Nel 2014 pubblica il suo primo album autoprodotto, My Blue Side, quasi interamente in lingua inglese.

Nel 2018 firma con l’etichetta Bianca Dischi e il 5 aprile 2019 pubblica Bosco, il suo primo vero album, questa volta completamente in italiano, da cui vengono estratti i singoli Mattino, La danza dei passi falsi, Bosco e Albero.

Negli anni successivi Nicola intraprende un percorso da artista indipendente e pubblica diversi singoli, tra cui Eden Eden, How Romantic, Paralleli, Secadiamogiù con tvbmanuel e Aurora Skies con QBLS.

Parallelamente, scrive per artisti come Gobbi, Cordio, Pamela Petrarolo, Katuxa Close, Frontera e Zeno Lee.