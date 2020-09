Nicol debutta lanciando il singolo autobiografico “Ritornerai”

Ritornerai è il singolo di debutto di Nicol, giovane promessa del panorama urban indie italiano.

Il brano, autobiografico è stato prodotto da sedd insieme a Bias, già producer di Madame.

Nicol in questo brano ha messo tutta sé stessa, senza barriere tra la sua persona, la sua musica e gli ascoltatori.

La giovane promessa urban indie racconta la propria storia, tormentata, difficile, ma allo stesso tempo simile a quella di tanti altri.

Il singolo è per chi almeno una volta nella vita si è sentito diverso, troppo sensibile, outsider, ma che al contrario, nella realtà dei fatti, un sopravvissuto.

Nicol racconta il momento in cui è nato Ritornerai:

“Entrando in studio dico: ‘Oggi non registro!’. Ero a pezzi, ma il mio producer Bias ha iniziato a suonare e non c’è stato bisogno di scrivere nulla, davanti al microfono ho vomitato tutto in una take.

Quel giorno avrei potuto tenere tutto dentro, ma ho deciso di lottare e così è nata Ritornerai.

Alla fine non è ritornato nessuno. Perché Ritornerai è dare tutto pur sapendo che in certi momenti potrebbe non essere abbastanza.

Ritornerai è non avere paura di chiedere a qualcuno di tornare, pur sapendo che potrebbe non farlo”