Nico Arezzo canta Modugno: la sua Sicilia, il mare, e un omaggio senza tempo in “’U Pisci Spada”

Nico Arezzo torna a immergersi nella sua Sicilia per omaggiare uno dei brani più poetici della tradizione musicale italiana… ’U Pisci Spada, canzone scritta da Domenico Modugno nel 1970.

Questo nuovo brano arriva dopo la vittoria a Musicultura 2024 e l’uscita dell’album Non c’è mare, ed è pubblicato da Artist First il 27 giugno.

Chi è Nico Arezzo: dal Festival Show a Musicultura

Classe 1998, Nico Arezzo è cresciuto tra cavi, batteria, luci e palco, scoprendo presto la sua vocazione per il cantautorato. Nel 2017 vince il primo premio al Festival Show e arriva tra i primi cinque di X Factor nella categoria Under Uomini. Nel 2019 è tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano Volo, iniziando così a costruire una discografia coerente e originale con singoli come Gorilla, Polline, Fossi nato gemelli e Casa nuova.

Il 2024 è l’anno della consacrazione: trionfa a Musicultura con i brani Spazzolino e Nicareddu, pubblica il suo primo album Non c’è mare e apre le tre date siciliane di Laura Pausini a Messina. A dicembre esce anche anche eugenio piange, ulteriore conferma di un talento in continua evoluzione.

Nico Arezzo canta Modugno: ‘U Pisci Spada è un omaggio al mare e alla Sicilia

Il brano nasce da una storia vera, raccontata in un articolo di cronaca, quella di due pesci spada inseparabili. Un racconto di amore, dolore e mare, temi che si intrecciano da sempre anche nella scrittura di Nico Arezzo. “Era una sera qualunque – racconta – avevo voglia di suonare senza schemi. Ho incontrato questa canzone e mi ha riportato a casa. Ho cercato di rispettarla con la stessa delicatezza con cui mi ha parlato”.

Dopo mesi in tour per promuovere il suo disco d’esordio e l’esperienza da opening act per Laura Pausini a Messina, Nico continua a rinnovare la propria identità musicale, esplorando nuove strade senza mai perdere il legame con la sua terra.

Forse c’è un tour: tutte le date estive di Nico Arezzo

Partito a giugno, il Forse c’è un tour porterà Nico Arezzo in giro per l’Italia per tutta l’estate:

28 giugno – Salotto Summer Fest – Villa Salina, Bologna

03 luglio – Manietudo Off – Finale Ligure (SV)

04 luglio – Premio Bindi – Santa Margherita Ligure (GE)

11 luglio – Totale Fest – Montalto Uffugo (CS)

18 luglio – FestivalSottoTraccia – Carpi

23 luglio – Rocca Malatestiana – Cesena

24 luglio – Largo Venue – Roma

25 luglio – Scarabocchio – Melpignano (LE)

26 luglio – Arcifesta – Mantova

08 agosto – Saracenofest – Monte Saraceno, Sicilia

13 agosto – Rufra Festival – Rofrano (SA)

14 agosto – Bivona Beach Festival – Vibo Valentia

16 agosto – Terra Amara – Rionero in Vulture (PZ)

13 settembre – Meaplayer – Anghiari (AR)

Date in aggiornamento.