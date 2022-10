Niccolò Fabi: la forza delle parole del cantautore gentile conquista l’Arena di Verona. Fuori il brano inedito “Di aratro e di Arena”

Niccolò Fabi Di aratro e di arena testo del singolo inedito presentato per la prima volta il 2 ottobre all’Arena di Verona e fuori sugli store digitali da oggi, 3 ottobre.

25 anni di una storia musicale improntata sulla gentilezza, sulla ricerca, sulla forza delle parole… ieri Niccolò Fabi ha presentato il suo percorso iniziato nel 1997 all’Arena di Verona. Un viaggio durato due ore.

Lo show è stato diviso in due parti: nella prima Niccolò Fabi ha rivissuto intimamente insieme al pubblico i 25 anni di carriera. Nella seconda ha dato spazio al futuro e a ciò che verrà presentando per la prima volta live, il nuovo brano Andare Oltre e l’inedito Di Aratro e Di Arena.

Entrambi i brani saranno contenuti in Meno per meno, un viaggio sonoro tra passato e presente, in uscita per BMG il 2 dicembre.

Fabi è stato accompagnato sul palco dall’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi, dal suo fedele compagno Roberto Angelini e dal batterista Filippo Cornaglia. Arrangiamenti orchestrali del Maestro Enrico Melozzi con le componenti elettroniche curate dal musicista e produttore Yakamoto Kotzuga.

Ecco le parole di Niccolò Fabi per descrivere questa esperienza:

“Per capire e sentire nel profondo quello che è successo ieri nell’Arena mi servirà del tempo e non voglio banalizzare con delle parole quello che adesso mi sembra inesprimibile. Il ringraziamento migliore all’ondata di amore che ho ricevuto è forse offrire qualcosa in più. Ho pensato che questa opera lunga e accurata di orchestrazione, in alcuni casi quasi di riscrittura, fatta con Enrico Melozzi per questo concerto, non dovesse esaurirsi in una unica esibizione. Così ho riunito il meglio di questo lavoro che comprende anche alcune canzoni nuove: “Andare oltre” è stata già pubblicata, e ieri abbiamo suonato in anteprima ‘Di aratro e di arena’. Questo disco inusuale si chiama ‘meno per meno’ uscirà a dicembre e anche del significato del suo titolo avremo modo di riparlare. Di sicuro ad aprile e maggio suoneremo questi nuovi arrangiamenti in un tour di cui vi lascio qui le date. Adesso torno in silenzio a metabolizzare ogni minuto vissuto ieri. Chi era presente ieri vivrà per sempre nella parte più emozionante della mia vita, e Grazie non riesce ad esprimere tutta la mia riconoscenza. A chi non è potuto venire do un appuntamento in cuffia a dicembre e a teatro ad aprile….. a dopo“.

Nel 2023 il cantautore tornerà live nei teatri italiani, per la prima volta con l’orchestra. Queste le date, biglietti per gli eventi organizzati da Magellano Concerti e prodotti da Ovest, già in vendita.

Queste le prime date del Meno per meno Tour:

17 aprile – BOLOGNA – Europauditorium

18 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

20 aprile – BRESCIA – Gran Teatro Morato

21 aprile – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

26 aprile – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

27 aprile – PADOVA – Gran Teatro Geox

28 aprile – TORINO – Teatro Colosseo

5 maggio – ANCONA – Teatro delle Muse

6 maggio – PESCARA – Teatro Massimo

8 maggio – BARI – Teatro Petruzzelli

9 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

11 maggio – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 maggio – PALERMO – Teatro Golden

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – ASSISI (PG) – Teatro Lyrick

19 maggio – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

23 maggio – PARMA – Teatro Regio

24 maggio – GENOVA – Teatro Politeama Genovese

Niccolò Fabi Di aratro e di arena testo e audio

Sono un toro di aratro e di arena

la mia pena è amar la fatica

il mio cuore sta spento in discesa

si accende solo in salita

Io lo so che ti sembra insensato

che ci sia dell’orgoglio nel mio pelo sudato

in un lucchetto sul collo

tanto io tiro e non mollo

Io tiro e non mollo

Io non mollo nel gioco e nel gioco

fino a quando il mio cuore non scoppia

fino a quell’ultimo abbraccio

la mia vita appartiene alla folla

insieme a quel folle piacere

che ha nel vedermi morire

sono un toro di aratro e di arena

non sono mica un dolore

per dire

per dire

Per me rosso è un colore

non è il bene ne il male

dipende dal modo in cui è usato

mentre il sangue mi pare al contrario

un valore assoluto

Mentre chino la mia testa alla spada

Io lo so che faccio parte di un rito

che da secoli aiuta gli ometti

a nutrire gli ormoni

a sentirsi padroni

a sentirsi padroni

Come quando precedo la lama

che divide questo campo in porzioni

la natura mi ha dato la forza

ma non mi ha dato le mani

E la terra è il mio segno, è a mia casa

a lei devo la mia sola certezza

la misura di ogni mio passo

la mia destinazione

fino alla fine

fino alla fine

Foto di copertina di Simone Cecchetti