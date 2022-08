Niccolò Fabi prima del concerto all’Arena di Verona lancia il primo singolo con BMG, “Andare oltre”

Niccolò Fabi Andare oltre significato del testo del nuovo brano del cantautore che, il 2 ottobre prossimo, si esibirà in un evento unico all’Arena di Verona per festeggiare i suoi 25 anni di carriera.

Era il 1996 quando Fabi ottiene il suo primo successo con Dica, un successo che esplode per nel 1997 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con Capelli.

Da lì è partita la carriera, in costante crescita, di un artista e, al tempo stesso la maturazione di un uomo che non hai mai smesso di raccontare, sperimentare e mettersi in gioco.

Anche all’Arena di Verona, il cantautore romano sperimenterà entrando in nuovi universi sonori insieme al Maestro Enrico Melozzi.

I due si sono conosciuti nel 2013 durante un viaggio notturno Lecce/Roma in occasione de La Notte della Taranta 2013, dove Niccolò era ospite ed Enrico Melozzi assisteva Giovanni Sollima, maestro concertatore di quell’edizione.

Ora si ritroveranno a condividere una parte del concerto all’Arena di Verona, luogo che ha segnato altre due tappe importanti del percorso artistico del cantautore romano: l’apertura nel 2000 del concerto di Sting, suo punto di riferimento musicale, e lo spettacolo in trio con Daniele Silvestri e Max Gazzè, nel 2015.

Un live in cui Niccolò si esibirà da solo sul palco dell’anfiteatro più antico d’Italia e coinvolgerà l’Orchestra Notturna Clandestina, insieme a cui darà nuova veste ad alcune canzoni del suo repertorio, donando così a sé stesso e al suo pubblico un’esperienza inedita.

Più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, e il ruolo di docente all’interno della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, sono solo parte del biglietto da visita di Niccolò Fabi.

I biglietti per l’evento all’Arena di Verona sono ancora in vendita.







Niccolò Fabi andare oltre significato del brano

In attesa dell’evento unico previsto per il 2 ottobre all’Arena di Verona il cantautore ha annunciato ora l’uscita di un nuovo singolo prevista per venerdì 2 settembre, ad un mese esatto dal concerto.

Andare oltre, questo il titolo del brano, è stato presentato così da Fabi:

“Rieccoci. Il prossimo 2 settembre verrà pubblicata ‘Andare oltre’ una canzone nuova del cantautorefabi. Chi segue questa pagina sarà sorpreso nell’apprendere che non si tratta dell’usuale brioso e disimpegnato ballabile, ma di un bel mattoncino sentimentale di un certo peso. Confidiamo però che, a chi si dovesse trovare in un periodo di ristrutturazione, tale materiale possa risultare utile finanche gradevole. Musicalmente rappresenta il primo incontro con le orchestrazioni del prode Enrico Melozzi e il suono dell’Orchestra Notturna Clandestina. Un’anticipazione dunque di quello che si potrà ascoltare il 2 ottobre a Verona. Sul testo meglio soprassedere per il momento… à tout à l’heure✨“.

Andare sarà il primo brano pubblicato dall’artista con BMG dopo 25 anni con Universal Music Italia.

La cover del brano è un’illustrazione della compagna di Niccolò Fabi, Shirin Amini. Foto di copertina dell’articolo di Simone Cecchetti.

Niccolò Fabi andare oltre testo e audio

In arrivo il 2 settembre