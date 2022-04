Nesli: l’anteprima del testo di Polvere da sparo, il nuovo singolo con Jack the Smoker

Sarà presto disponibile su tutte le piattaforma di streaming e negli online store un nuovo singolo di Nesli. Fabrizio Tarducci è pronto a pubblicare Polvere da sparo, una nuova canzone estratta dal suo nuovo progetto discografico, per il momento senza titolo né data di uscita.

Prodotto da Nesli e PrinceVibe, Polvere da sparo è una nuova canzone che segue a ruota la pubblicazione di Confessione – Story, Lazarus e Il Male Minore usciti nei mesi scorsi, brani che fanno parte del nuovo progetto musicale di Nesli, pubblicato e distribuito da Artist First.

Il cantante ha parlato in questi termini della genesi della sua nuova canzone insieme a Jack The Smoker:

Il brano nasce in studio circa un anno fa mentre suonavo i miei strumenti in piena libertà, non ha per forza un senso o un significato, è scritta di getto e poi è stata lavorata nei minimi dettagli, rime potenti, incastri fighi e una base che spacca! Jack the Smoker è un artista che stimo molto, da sempre, uno dei migliori rapper della scena e un grande professionista. Quando mi ha mandato la sua strofa ero esaltato come un ragazzino al primo concerto.