Nervi: è disponibile il video del tragic pop “Il veleno”

E’ disponibile il video di Il veleno, l’ultimo singolo di Nervi.

Il brano è stato lanciato il 10 luglio per UMA Records.

Il lancio del videoclip segna un altro tassello di un 2020 ricco di soddisfazioni per Nervi.

Il giovane cantautore ha vinto il Premio Fred Buscaglione 2020, il Primo Maggio Next 2020 e Musica da Bere.

Nervi e il suo tragic pop

In Il veleno, proprio come per Sapessi che cos’ho, Nervi traccia atmosfere alterate e svuotate.

Sono presenti malinconia e romanticismo con un’eleganza distorta e offuscata.

Marco Negro, Re-editing e concept del videoclip dichiara:

“Il video è una storia all’interno di un’altra storia. Le immagini sono quelle di The Last Man on Earth, uno dei tanti gioielli del cinema del ‘900 ora in pubblico dominio. Quello del pubblico dominio è un mondo affascinante, con un romanticismo tutto suo: opere d’arte che dopo una vita diventano non solo metaforicamente della comunità. Ho pensato che il film e la canzone insieme potessero dare forma a una nuova storia, aggiungendo nuove sfumature sia alle immagini che alle parole di Nervi”

Nervi – Biografia

Nervi è Elia Rinaldi: partito dall’underground fiorentino e con alle spalle diverse esperienze musicali dal respiro internazionale.

Nel 2020 inizia un progetto nuovo, che nasce dalla volontà di esprimersi nella lingua in cui pensa, in modo trasparente e diretto.

Dopo anni a salvare il salvabile, a tenere i cocci uniti, e a fare la cosa giusta, Nervi ha deciso di rilassarsi e svuotarsi.

Esordisce al Rock Contest Controradio 2019, arrivando in finale all’Auditorium Flog davanti ad un’illustre giuria (Vasco Brondi, Diodato, Appino, Rachele Bastreghi, Max Collini e Francesco Magnelli, Federico Russo di Radio Deejay e tanti giornalisti e produttori musicali provenienti da tutta Italia).

È il vincitore del concorso Primo Maggio Next partecipando così al concerto del Primo Maggio 2020 in diretta su Rai 3 in prima serata.

Dopo aver vinto il Musica da Bere 2020, a settembre 2020 vince la sesta edizione del Premio Buscaglione (Sotto il Cielo di Fred), il premio italiano dedicato ai giovani talenti in ambito musicale.

CREDITS:

Re-editing e concept di Marco Negro

Tratto da The Last Man on Earth (L’ultimo uomo della Terra) di Ubaldo Ragona/Sidney Salkow

Immagine di copertina di Camilla Pietrarelli