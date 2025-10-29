Neno chiude un capitolo con “Canzoni per gli amici”: un EP sincero, autoprodotto e pieno di gratitudine

Torna Neno con un nuovo EP, Canzoni per gli amici: un progetto che suona come un abbraccio, un grazie sincero a chi c’è sempre stato.

Neno è il progetto musicale di Stefano Farinetti, cantautore torinese classe ’98. Il suo stile fonde il cuore del cantautorato italiano con la curiosità dei suoni contemporanei. Le sue canzoni raccontano la poesia del quotidiano: i gesti, i dubbi, le nostalgie e le complicità che accomunano tutti. Torino è il suo punto di partenza e la sua lente emotiva, sospesa tra malinconia e vitalità. La musica per Neno è dialogo, condivisione e spazio aperto a chi ascolta e si riconosce.

Canzoni per gli amici – il nuovo EP di Neno

Scritto e costruito nel tempo, passo dopo passo, Canzoni per gli amici è un disco autoprodotto che racchiude la crescita di Neno dagli esordi fino a oggi. Un progetto nato quasi per caso e diventato via via più consapevole, tra leggerezza, introspezione e verità.

Nel percorso, l’artista ha trovato una casa creativa in Marimo Studio, insieme a Andy Mancini e Fil Ricchiardi, con cui ha definito un suono personale: moderno ma con radici cantautorali, capace di fondere urgenza e delicatezza, ironia e malinconia.

Un EP che chiude un ciclo e apre una nuova fase

«Canzoni per gli amici è un grazie, prima di tutto» racconta Neno.

«Un modo per riconoscere chi c’è stato davvero: Andrea, Simone, Riccardo, Max.

Perché Neno non è solo Stefano, ma tutte le persone e le storie che lo hanno costruito, canzone dopo canzone.»

E aggiunge:

«‘Neno’ non è un progetto, è una vita intera. Dentro ci sono le mie scelte, le mani sudate, le pizze consegnate e le canzoni cantate.

Canto per concentrarmi e per perdermi, per ragionare e per sfogarmi.

Canzoni per gli amici nasce da me, ma vive oltre me: è il mio grazie a chi mi ha reso quello che sono.»

Dentro l’EP convivono la leggerezza ironica di Mia Sorella, l’intimità di Quello che conta e la dolce malinconia di Che non sei te. Ogni brano è un frammento di vita condivisa, scritto per parlare senza filtri, per raccontarsi e riconoscersi.

Rispetto al primo EP omonimo, qui emerge una scrittura più matura e una chiara volontà di trovare un’identità sonora autentica, costruita insieme a chi condivide la stessa sensibilità musicale.

Il 26 ottobre Neno ha presentato il suo nuovo EP al Capodoglio Murazzi, nella sua Torino, in un live sold out che ha visto tra il pubblico anche Willie Peyote.

Con questo lavoro, Neno chiude un capitolo e si prepara ad aprirne uno nuovo, mantenendo lo stesso spirito genuino di sempre: quello di chi scrive per capire se stesso e, magari, far sentire meno soli gli altri.