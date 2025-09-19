In attesa dell’EP “Canzoni per gli amici”, Neno scopre “Quello che conta”, tra sogni e realtà!

Neno: significato del testo del nuovo singolo Quello Che Conta.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Quello Che Conta è il nuovo singolo di Neno e rappresenta l’ultimo tassello del percorso di avvicinamento all’uscita dell’EP autoprodotto Canzoni Per Gli Amici, che vedrà la luce il prossimo 24 ottobre.

I festeggiamenti, invece, si terranno sabato 26 ottobre al Capodoglio Murazzi di Torino, dove Neno si esibirà in occasione di una festa-concerto aperta a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo viaggio.

NENO, “QUELLO CHE CONTA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Prodotto e arrangiato dal team di Marimo Studio, Quello Che Conta è un inno alla vita, ma anche un grido pieno di dubbi e amarezza, che spiega quanto sia complesso crescere e inseguire i propri sogni in un mondo che spesso sembra remarci contro.

La prima strofa del brano evidenzia così le difficoltà di un giovane artista che prova a trasformare la sua passione in un lavoro.

La seconda, invece, si trasforma in una riflessione amara e diretta sulle contraddizioni del nostro tempo: dalla guerra alla questione dei migranti, passando per un’indifferenza sempre più diffusa e una totale mancanza di empatia, che portano solo ad un innalzamento dei muri e a slogan urlati sulla pelle di chi sogna una vita diversa.

TESTO DEL BRANO

Non ho paura se Dio non esiste

Sono dieci anni che consegno le pizze

Ma comunque è sognare

Non ho vent’anni, ma nemmeno quaranta

Il mio amico Riccardo già dirige una banca

Ma comunque è rischiare

Quello che conta

Se conta

È che ci

Troveremo in un bar

Sì, in un bar

A bere come nei film

Perché è una stupida vita

Non ci ha mai fatto paura

E ogni volta che rido

Che piango

Mi uccido

E mi affanno

Ogni volta che dimentico

Che ciò che conta è ben altro

Mi fa paura la televisione

L’educazione

Andare a votare

Chi fa finta di niente

Rispetto a una guerra

Chi lascia in mare

Una nave stracolma

Di gente che sogna

Un posto dove stare

E se, se ci va coraggio

Andare contro a una bandiera

Come amarsi una vita

O amare al più per una sera

Quello che conta

Se conta

È che ci

Troveremo da Max

Sì, da Max

A bere come nei film

Perché è una stupida vita

Non ci ha mai fatto paura

E ogni volta che rido

O che piango

Mi uccido

E mi affanno

Ogni volta che dimentico

Ogni volta che dimentico

Che basta poco per star bene

Anche quando non funziona

Quando non c’è nulla in tele

Ogni volta che dimentico

Che ciò che conta è ben altro