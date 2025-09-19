19 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
19 Settembre 2025

In attesa dell’EP “Canzoni per gli amici”, Neno scopre “Quello che conta”, tra sogni e realtà!

Il brano è un inno alla vita, ma anche un grido pieno di dubbi e amarezza

di Lorenza Ferraro
Neno significato del testo di Quello Che Conta
Neno: significato del testo del nuovo singolo Quello Che Conta.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Quello Che Conta è il nuovo singolo di Neno e rappresenta l’ultimo tassello del percorso di avvicinamento all’uscita dell’EP autoprodotto Canzoni Per Gli Amici, che vedrà la luce il prossimo 24 ottobre.

I festeggiamenti, invece, si terranno sabato 26 ottobre al Capodoglio Murazzi di Torino, dove Neno si esibirà in occasione di una festa-concerto aperta a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo viaggio.

NENO, “QUELLO CHE CONTA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Prodotto e arrangiato dal team di Marimo Studio, Quello Che Conta è un inno alla vita, ma anche un grido pieno di dubbi e amarezza, che spiega quanto sia complesso crescere e inseguire i propri sogni in un mondo che spesso sembra remarci contro.

La prima strofa del brano evidenzia così le difficoltà di un giovane artista che prova a trasformare la sua passione in un lavoro.

La seconda, invece, si trasforma in una riflessione amara e diretta sulle contraddizioni del nostro tempo: dalla guerra alla questione dei migranti, passando per un’indifferenza sempre più diffusa e una totale mancanza di empatia, che portano solo ad un innalzamento dei muri e a slogan urlati sulla pelle di chi sogna una vita diversa.

Neno Cover Quello Che Conta

TESTO DEL BRANO

Non ho paura se Dio non esiste
Sono dieci anni che consegno le pizze
Ma comunque è sognare

Non ho vent’anni, ma nemmeno quaranta
Il mio amico Riccardo già dirige una banca
Ma comunque è rischiare

Quello che conta
Se conta
È che ci
Troveremo in un bar
Sì, in un bar
A bere come nei film

Perché è una stupida vita
Non ci ha mai fatto paura
E ogni volta che rido
Che piango
Mi uccido
E mi affanno
Ogni volta che dimentico
Che ciò che conta è ben altro

Mi fa paura la televisione
L’educazione
Andare a votare
Chi fa finta di niente
Rispetto a una guerra
Chi lascia in mare
Una nave stracolma
Di gente che sogna
Un posto dove stare

E se, se ci va coraggio
Andare contro a una bandiera
Come amarsi una vita
O amare al più per una sera

Quello che conta
Se conta
È che ci
Troveremo da Max
Sì, da Max
A bere come nei film

Perché è una stupida vita
Non ci ha mai fatto paura
E ogni volta che rido
O che piango
Mi uccido
E mi affanno
Ogni volta che dimentico

Ogni volta che dimentico
Che basta poco per star bene
Anche quando non funziona
Quando non c’è nulla in tele
Ogni volta che dimentico
Che ciò che conta è ben altro

