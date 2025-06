“Prima o poi”, la nuova canzone di Neno, è un inno ironico alla generazione precaria di artisti emergenti

Dopo Che non sei Te, Neno torna con un nuovo singolo nel cui testo mescola ironia e riflessione: Prima o Poi, in uscita venerdì 13 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’EP Canzoni per gli Amici, previsto per settembre.

Neno, che con il suo vero nome, Stefano Farinetti, ha partecipato alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, è un cantautore torinese che nel suo curriculum vanta, tra l’altro, il podio a Castrocaro 2020, il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma e la vittoria al BMA di Bologna.

Dopo diversi singoli e la pubblicazione dell’EP intitolato semplicemente Neno, ora è al lavoro su Canzoni per gli Amici, il suo secondo EP di cui farà parte anche Prima o poi.

PRIMA O POI: TESTO E SIGNIFICATO DEL NUOVO SINGOLO DI NENO

Prima o Poi è un pezzo dalle sonorità estive, funky e ballabili, arricchito da uno special di tamburi e da un tono scanzonato che cela, però, un tema generazionale serio: quello delle difficoltà legate al mondo del lavoro, soprattutto per chi cerca di trasformare la propria passione in un mestiere tra sogni, precarietà e pressioni familiari.

Il ritornello – “Tranquilla mamma, che prima o poi farò una hit” – diventa così una sorta di manifesto ironico, uno sfogo disilluso ma positivo che risuona con moltissimi ragazzi alle prese con il futuro e le aspettative.

Scritto insieme al team di Marimo Studio, Fil Ricchiardi e Andy Mancini, il brano è un antipasto del nuovo progetto discografico di Neno. Il cantautore torinese è inoltre impegnato in un tour estivo nel nord Italia, con tappe a Torino, Milano, Sanremo, Asti, Domodossola e Bordighera. A settembre, il release party dell’EP sarà proprio nella sua città natale.

TESTO DEL BRANO PRIMA O POI

Testo: Stefano Farinetti, Andrea Mancini, Filippo Ricchiardi

Musica: Andrea Mancini, Filippo Ricchiardi, Stefano Farinetti

Io ed i miei amici siam funamboli

Le tasche piene di coriandoli

E c’è qualcosa di perverso

A letto tardi e sveglia presto

La notte ruba le ali agli angeli

Trasforma i consigli in postumi

C’è mia madre che mi pressa

E mi chiede che farò da grande

Dice che sono vent’anni che mi lava le mutande

Io le alzo su le spalle

E le do un bacio sulle guance

Stai tranquilla ma’… (Tranquilla ma’…)

Che prima o poi faccio una hit

Una canzone niente male

Da cantare anche d’estate

Prima o poi faccio una Hit

La canzone del momento

Che nessuno canta a tempo

Prima o poi faccio una Hit

E non è mica colpa nostra

Ma la benzina quanto costa

Io non riesco a starci dentro

Cerco una singola in centro

Qualche volta poi mi siedo

E mi chiedo, che farò da grande…

Se vincerò San Remo

O se mai farò il cantante

Poi alzo su le spalle

non è più così importante

Stai tranquilla ma’… (Tranquilla ma’…)

Che prima o poi faccio una hit

Una canzone niente male

Da cantare anche d’estate

Prima o poi faccio una Hit

OH EH OH

C’è il futuro che mi aspetta

Ma resto comodo

Alla fine i miei vent’anni

Non ritornano

Se mia madre poi mi pressa

Io le dirò

Stai tranquilla ma’… (Tranquilla ma’…)

Che prima o poi faccio una hit

Una canzone niente male

Da cantare anche d’estate

Prima o poi faccio una Hit