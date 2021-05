Neno e Andrea Di Giovanni stasera in un confronto live instagram sul DDL Zan e sulle tematiche legate all’identità di genere

Il cantautore Neno e l’artista pop contemporaneo e attivista della comunità LGBTQ+ di Londra Andrea Di Giovanni, questa sera alle 21 dialogheranno insieme in diretta Instagram sulla pagina di All Music Italia (la trovate qui) per discutere dell’importanza del DLL Zan e affrontare le tematiche legate all’identità di genere.

Andrea Di Giovanni, che ha da poco pubblicato l’album d’esordio Rebel (vedi qui) ed è stato definito da Paper Magazine “The Next DIY Pop Star” (la prossima pop star fai-da-te), risponderà alle domande di Neno, che ha recentemente pubblicato Non sono una signora (?)”, cover del celebre brano di Loredana Bertè, uscito quasi 40 anni fa, come manifesto no gender (ne abbiamo parlato in questo articolo), dopo la sua recente esperienza sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma.

L’incontro virtuale sarà un vero e proprio dialogo generazionale senza censure ne filtri, in cui due giovani artisti e coetanei si interrogheranno e discuteranno dei diritti civili nella società di oggi, di temi di uguaglianza sociale e tutela delle minoranze.

Ecco le dichiarazioni di Neno e Andrea De Giovanni:

“Ho inciso Non sono una signora dopo una serie di incontri casuali con persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ che mi hanno portato a riflettere sull’importanza di far sentire tutti, al di là dell’identità di genere e sessuale, la propria voce su questioni che mettono al centro i diritti delle persone… il diritto di vivere, esistere e amare liberamente. L’argomento è talmente sfaccettato che io, come molti ragazzi della mia età, al di là del nostro pensiero, dovremmo approfondirlo. Per questo ho voluto contattare Andrea e chiedergli di parlarne in una diretta…“

Andrea aggiunge:

“Quando Neno mi ha chiesto di parlare di temi importanti per la comunità queer non potevo che accettare. Con il DDL Zan bloccato e continui attacchi violenti verso la comunità lgbtq, trovo sia fondamentale parlare di identità di genere e sessualità. Tematiche molto calde in questo momento che molto spesso vengono spiegate male e confuse fra di loro. Insieme a Neno approfondiremo questi argomenti cercando di fare chiarezza e spingere le nuove generazioni a partecipare nella battaglia verso la liberazione del movimento queer da odio, oppressione e discriminazione.“

Appuntamento quindi stasera alle ore 21 sulla nostra pagina Instagram.

Conosciamo Meglio Neno

Stefano Farinetti, in arte Neno, nasce a Torino il 13 novembre del 1998.

Dalla collaborazione con Andrea “Andy” Mancini, produttore artistico nascono alcuni brani tra cui Inadeguato, con cui si aggiudica il premio per la miglior performance e il premio come vincitore del Bma, Bologna Musica d’Autore, celebre contest organizzato dalla storica etichetta discografica Fonoprint.

Nel 2019 entra a far parte del talent show Amici di Maria De Filippi. Uscito dalla scuola inizia a lavorare per costruire il suo futuro discografico. A marzo 2020 pubblica il singolo Meglio star da soli che supera mezzo milione di stream sul solo Spotify e resiste per tre mesi nella playlist editoriale di Spotify, Scuola Indie.

A giugno 2020 pubblica il nuovo singolo Faccio tardi pure oggi e il 27 agosto 2020 è tra gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro, classificandosi primo nella classifica streaming TIM Music, secondo nella classifica degli esperti di Rai Radio2 e terzo nella classifica generale. A ottobre 2020 è Artista del mese per MTV New Generation e duetta con Pierdavide Carone nel corso del concerto milanese del cantautore.

Chiude il 2020 con il singolo Bla Bla Bla e maggio 2021 è sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma. Poco dopo pubblica Non sono una signora (?).

Conosciamo Meglio Andrea Di Giovanni

Andrea Di Giovanni, romano classe 1994, è un artista pop contemporaneo definito da Paper Magazine “The Next DIY Pop Star” (la prossima pop star fai-da-te) e attivista di spicco della comunità LGBTQ+ di Londra dove si è trasferito a 19 anni poco dopo la conclusione della sua esperienza ad Amici 12.

Andrea sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura del World Pride di Copenhagen ad agosto e successivamente sul main stage del Pride di Londra, al culmine di una storia straordinaria e quanto mai attuale.

Dopo il grande successo ottenuto con la sincronizzazione del brano Shame resurrection, oltre 1 milione di stream, nella serie di Netflix Tiny pretty things. Il 26 marzo Rebel, il suo primo album, un viaggio in 9 tracce tra le sue emozioni più profonde.