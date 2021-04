Andrea Di Giovanni: fuori “Rebel” l’album d’esordio dell’artista attivista della comunità LGBTQ+ di Londra

Il cantautore Andrea Di Giovanni, 8 anni dopo la sua partecipazione ad Amici, ha pubblicato il 26 marzo l’album d’esordio Rebel.

Romano nato nel 1994, è un artista pop contemporaneo definito da Paper Magazine “The Next DIY Pop Star”.

L’artista, attivista della comunità LGBTQ+ di Londra, sarà anche protagonista della cerimonia di apertura del World Pride di Copenhagen che si svolgerà ad agosto.

Le 9 tracce di Rebel arrivano dopo il successo ottenuto con la sincronizzazione del brano Shame resurrection nella serie di Netflix Tiny Pretty Things. Il pezzo ha superato quota 1 milione di stream su Spotify.

“’Rebel’ riunisce il mio passato, presente e futuro. Mi metto a nudo nella parte più vulnerabile ed emotiva della mia anima artistica. Come elaboro e affronto le emozioni in diverse situazioni, da un’amicizia a una relazione romantica, fino a temi più universali come il riscaldamento climatico e l’effetto devastante che avrà sul futuro dell’umanità.”