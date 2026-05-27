Neiki e DECI firmano insieme ciò che amavo di te, il nuovo singolo prodotto da Harley e disponibile su tutte le piattaforme. Il brano esce per l’etichetta Moodline, con distribuzione The Orchard.

Filone urban-pop italiano per tradurre in musica un’idea precisa: raccontare ciò che resta dopo la fine di un legame, senza la patina della ballata classica.

Neiki, milanese classe 1998, porta nel pezzo la matrice cantautorale e la scrittura essenziale che ha costruito nei suoi due EP. DECI, mantovano classe 1991, aggiunge un taglio più urban e una voce che restituisce direttamente le crepe del racconto.

In mezzo, la produzione di Harley.

Ciò che amavo di te : il significato della del brano di Neiki e DECI

Il singolo non un pezzo di rottura, ma un brano di sedimentazione: cosa rimane, dopo. Una scrittura diretta e personale che cerca di trasformare un’esperienza individuale in un racconto in cui chi ascolta possa riconoscersi.

La produzione di Harley accompagna il testo con un sound essenziale ma incisivo, capace di valorizzare le sfumature interpretative di entrambi gli artisti.

Chi è Neiki: il cantautore milanese da “Nud*” a “Vetroresina”

Neiki è un’artista milanese classe 1998. Nasce come chitarrista, con un’educazione musicale tra rock e urban, e costruisce il proprio nome d’arte come storpiatura della parola inglese naked, “nudo”: un riferimento esplicito al metodo di scrittura, fatto di sottrazione del superfluo.

Nell’ottobre 2023 ha pubblicato Nud*, il primo EP distribuito da Ingrooves tramite Orangle Records, dove ha cominciato a definire un linguaggio personale che incrocia elettronica, indie e R&B. Nel 2024 si è concentrato sul lavoro autoriale e sulla collaborazione con altri artisti emergenti della scena milanese, e a novembre 2025 ha pubblicato il secondo EP, Vetroresina.

Il prossimo passo, secondo il piano dell’artista, è il primo album in studio, in uscita nell’ultimo trimestre del 2026 e anticipato da tre singoli.

Chi è DECI: il cantautore mantovano e l’album “Metropoli”

DECI è un cantautore italiano classe 1991. Mantovano, ha cominciato a studiare canto presso l’accademia musicale MMI di Mantova vicino ai trent’anni, costruendo un percorso che rifiuta esplicitamente gli stereotipi generazionali della sua fascia d’età.

Ha debuttato il 4 aprile 2025 con il primo album Metropoli, disco che racconta i lati più oscuri delle città moderne: quelle che consumano e alienano chi ci vive.

Alla scrittura e produzione dell’album hanno collaborato, tra gli altri, Stefano Paviani, Nicola Messedaglia (Laguna), Gianluca Florulli, Valeria Palmitessa, Alessio Bernabei, Leonardo Lamacchia, Mario Meli, Andrea Amati, Andrea Pelliciari, Alessandro Gemelli, Yves The Male, Francesco Landi, Fabio Vaccaro, Lorenzo Sattin.

Dopo un primo live a Milano nel 2025 per festeggiare l’uscita di Metropoli, un’apertura ai concerti di Jacopo Et (Jacopo Ettorre) all’inizio del 2026 e nuove collaborazioni (Calciatori Panini con Carlos Lapin), DECI è stato selezionato tra i 100 della Premiere di Musicultura 2026 e ha portato in tour il proprio repertorio in tre date a fine maggio: Verona (22 maggio), Roma (28 maggio) e Milano (29 maggio).