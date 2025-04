DECI – “METROPOLI”: l’album di debutto che parla di una generazione urbana

Metropoli, l’album di debutto del cantautore DECI, portan con sé una visione musicale che spazia tra il pop e l’elettronica, raccontando la solitudine e la fatica della vita urbana. Il disco è stato anticipato dal singolo Americana, il cui videoclip è online.

L’anagrafica e la musica sono due concetti che non si mescolano facilmente, ma DECI dimostra che la data di nascita nel documento d’identità non è altro che un numero, se la tua arte è il messaggio. Classe ’91, Francesco (questo il suo vero nome), arriva nel panorama musicale con un approccio maturo che smentisce le aspettative legate alla sua giovane età. Un’artista che sa già confrontarsi con un mercato che, spesso, tende a puntare su età molto più basse per avere successo.

L’artista di Mantova non ha paura di rifiutare gli stereotipi generazionali che accompagnano i giovani della sua fascia di età. Ha trovato nella musica il mezzo per liberarsi dai limiti imposti dalla società e lo fa con un disco che parla di esperienze, emozioni e riflessioni reali. Metropoli è il primo lavoro di DECI dopo diversi singoli pubblicati, un album che esplora i lati più oscuri delle città moderne, quelle che consumano e alienano chi ci vive.

“Americana”: Un singolo per sognare e ballare

Il singolo Americana è un perfetto esempio del suono che caratterizza Metropoli. Con un sound rinnovato anni ’80 e un mix di R&B e pop, DECI crea una canzone senza tempo che colpisce sin dal primo ascolto.

Il brano gioca con un contrasto forte tra la strofa iniziale, minimalista e con una cassa in quarti, e un ritornello più ampio e ballabile, caratterizzato da sonorità synth-pop, tipiche della new wave.

Il videoclip di Americana è un altro pezzo forte del progetto. Girato su un tram storico degli anni ’20 completamente restaurato dalla ATM di Milano, il video racconta un viaggio senza tempo, una parentesi lontana da ogni logica e convenzione. La regia di Riccardo Sanmartini e il contributo di performer come Andrea Piccirillo e Nadege Okou donano al video un’atmosfera unica, che richiama i party stravaganti delle metropoli, dove ogni individuo è libero di essere chi vuole.

deci: La genesi di “Metropoli” e i collaboratori

DECI non è solo autore delle tracce, ma ha potuto contare su una serie di collaborazioni con autori di spicco, tra cui Gianluca Florulli, Nicola Messedaglia e Stefano Paviani, che hanno dato un forte contributo alla scrittura del disco. La supervisione del progetto è stata affidata a Stefano Paviani, mentre la produzione sonora è stata curata in gran parte da Laguna, con il supporto di altri produttori come Mario Meli e Alessandro Gemelli.

Tracklist di “Metropoli”

Astrale Seduta (INTRO) H24 Americana Metropoli Lamette Cieli Violenti mareMOTO DARK ROOM 1000 MODI 6TE mezz’ARIA Cascate A cosa servono i grattacieli Piccolissimo

Con Metropoli, DECI ha creato non solo un album ma una vera e propria riflessione sulla vita urbana, sulla solitudine e sull’invisibilità che spesso accompagna la generazione del presente. Non è il solito disco pop, ma un racconto sonoro capace di squarciare la superficie e raccontare le crepe, quelle che, in un mondo che corre troppo velocemente, restano sempre nascoste.

Copertina Album: Alan Pasotti / Simone Mancini / Jadeite Studio

Foto Shooting Principale: Claudia Campoli / Stylist: Ivan Bontchev