Deci racconta fragilità e rinascita con “Cascate”

Il cantautore DECI lancia un nuovo singolo intitolato Cascate, un brano che racconta la fragilità, il passato e la ricostruzione di sé stessi.

Fuori per BeatFactory Productions/Believe, questo brano è stato scritto da Francesco Merlotti, Stefano Paviani, Gianluca Florulli e Nicola Messedaglia, con la produzione e il mix di Laguna. Masterizzato da Paolo Costola al Macwave Recording Studio, ad accompagnare il brano un videoclip girato tra La Spezia, Susano di Castel d’Ario (MN) e Torino, con la regia di Riccardo Sanmartini e Jacopo Andreoli.

Deci, il nuovo singolo: le cascate come metafora di caduta e purificazione

Questo brano rappresenta un punto di partenza per DECI: il primo scritto del nuovo progetto, che diventa il manifesto della poetica dell’artista. Cascate si presenta come una ballata intima e stratificata, capace di trasformare frammenti di vita quotidiana in un racconto universale di fragilità e ricerca di senso.

Il titolo del brano richiama le cascate, simbolo di caduta ma anche di purificazione. Nel testo, DECI esplora un turbinio di emozioni che intrecciano il passato, la solitudine e il desiderio di ricostruzione. Le immagini evocative presenti nel testo collegano gli occhi a cascate o a macchine incidentate, giocando con opposti e contrasti per rappresentare un paesaggio interiore instabile ma vivido.

Musicalmente, Cascate si muove tra la delicatezza della ballata e l’elettronica minimale con richiami agli anni Ottanta. La produzione, sofisticata e cinematografica, utilizza dettagli ambientali per creare un paesaggio urbano di solitudine e introspezione.

A seguire il videoclip ufficiale.