Carlos Lapin e DECI: la nostalgia degli amori incompiuti in “Calciatori Panini”

Un amore adolescenziale rimasto incompiuto, proprio come un album di figurine a cui manca il pezzo decisivo per essere completato. È questa la metafora centrale di Calciatori Panini, il nuovo singolo di Carlos Lapin in collaborazione con DECI.
Il brano, scritto insieme al producer KaleidoCloud, LAMO e Stefano Paviani, si muove in un territorio liminale fatto di ricordi sfocati e sensazioni rimaste appese. La vulnerabilità poetica di Lapin (già noto per il progetto VHSUPERNOVA) trova una risposta ideale nella voce di DECI, che arricchisce la narrazione emotiva trasformando la “mancanza” in una forma di nostalgia dolceamara.
carlos lapin & DECI: Un sound tra indie-pop e retromania
La produzione di KaleidoCloud (Matteo Urani) avvolge il testo in un’atmosfera indie-pop chill. Il brano è guidato da un piano elettrico dalle sfumature jazzate, che accompagna l’ascoltatore fino a una coda finale intensa, caratterizzata da synth onirici e un’esplosione elettronica che segna il cambio di passo dell’artista.
Carlos Lapin, pianista e compositore siciliano trapiantato a Milano, prosegue così il suo percorso solista dopo i due EP Ferite Superficiali. Calciatori Panini funge da ponte verso il nuovo progetto discografico, Con amore o niente, previsto per il 2026, che esplorerà sonorità più marcatamente elettroniche.
Il videoclip e la collaborazione con DECI
Ad accompagnare il brano c’è un videoclip girato a Napoli da Riccardo Sanmartini, con lo styling curato da Federico Ricotti, che traduce visivamente l’intimità del pezzo. La collaborazione con DECI (pseudonimo del cantautore classe ’91 che ha recentemente debuttato con l’album METROPOLI) consolida un asse artistico basato sulla ricerca sonora e su una scrittura sincera.
Calciatori Panini non è solo una canzone sui ricordi, ma un manifesto sulla fragilità dei legami che, pur non essendo diventati “qualcosa di più”, continuano a vivere nella memoria come doppioni che si cercano in un album mai finito.