Sabato 23 ottobre la Nazionale Cantanti sfiderà la squadra Campioni del Cuore

La Nazionale Cantanti guidata dal Presidente Enrico Ruggeri e dal Direttore Generale della NIC Dott. Gianluca Pecchini scenderà in campo contro la squadra Campioni del Cuore.

L’appuntamento è per sabato 23 ottobre allo stadio comunale di Chiavari (Genova).

La partita è in memoria del Sindaco di Chiavari Marco di Capua scomparso prematuramente.

L’evento UN AMICO NEL CUORE – Memorial di Calcio Marco Di Capua comincerà alle ore 15.00.

Luca Abbrescia intratterrà il pubblico insieme agli Sbandieratori di Lavagna e alla Scuola aerobica Entella di Chiavari.

Il calcio d’inizio della sfida tra la Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni del Cuore è previsto per le ore 16.00.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato all’Opera Diocesana VILLAGGIO DEL RAGAZZO.

Opera Diocesana che promuove e gestisce servizi educativi, socio-sanitari, assistenziali, per il lavoro, la formazione e l’aggiornamento professionale, in sostegno di iniziative in favore dei ragazzi diversamente abili che frequentano il centro di via San Pio X gestito da Don Rinaldo Rocca.

Una partita solidale dal forte significato emotivo, fortemente voluta dalla Nazionale Cantanti e dal suo socio fondatore Sandro Giacobbe in memoria del Sindaco che è sempre stato vicino alle iniziative di solidarietà dell’Associazione.

UN AMICO NEL CUORE – i partner

Givova, Rent4Friends, ITAS Assicurazioni e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

La Nazionale Cantanti ha instaurato, inoltre, una collaborazione sempre più stretta con Progetto Arca nei progetti di contrasto alla povertà.

Lo scorso 7 ottobre c’è stata l’inaugurazione di Cascina Vita Nova a Milano.

Nazionale Cantanti – Progetti futuri

In attesa del grande evento della Partita del Cuore 2022, la Nazionale Cantanti tornerà in campo, con il sostegno di Progetto Arca, il 14 novembre a Rozzano.