Narciso: il cantante diventato virale per un duetto con Arisa entra nel cast di “Drag Race Italia”

Alcuni di voi potrebbero ricordarsi di Narciso, artista diventato celebre lo scorso anno per un duetto sul palco molto carino (diventato virale) durante un concerto di Arisa: ebbene, il performer sarà presto anche una delle dive che parteciperanno alla nuova edizione di Drag Race Italia, il divertente e colorato programma in onda con la sua seconda attesa stagione ad ottobre su Discovery+.

Nella versione italiana del celebre reality americano ideato da RuPaul, dunque, Narciso (che oltre ad esibirsi in drag è anche cantautore) sfiderà le altre 9 Drag concorrenti per aggiudicarsi la corona di Italia’s Next Drag Superstar sotto gli occhi dei giudici Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Sarà una sfida a colpi di trucco, parrucco, performance divertenti e playback. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Narciso di Drag Race Italia: la biografia e le curiosità

Il suo vero nome è Stefano Rinaldi. Fin da piccolo (quando ha iniziato a studiare danza e pianoforte) ha dimostrato interesse verso il mondo della musica e dello spettacolo. Crescendo si è reso sempre più conto che il suo habitat naturale è il palcoscenico: ecco dunque che, così, dà il via a diversi progetti live insieme a una band, un duo acustico e un coro gospel. Trasferitosi a Roma nel 2016 inizia una carriera nel mondo della notte come Drag Singer in alcune delle realtà più note della scena LGBTQIA+ e, nel 2018, vince il titolo di Androgynous Queen Italia.

Grazie alla sua musica inedita, Narciso nel 2021 partecipa al Tour Music Fest arrivando tra i finalisti della categoria Cantautori davanti ai Presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi. La consacrazione definitiva sul web riuscirà ad ottenerla nello stesso anno, quando canta quasi per caso insieme ad una delle sue artiste preferite.

Ad Agosto 2022 Narciso duetta infatti in un fuori programma con Arisa sulle note di Meraviglioso amore mio durante il concerto dell’artista lucana a Frosinone. La clip dell’esibizione, girata dal pubblico, è rapidamente diventata virale raccogliendo sui social migliaia di visualizzazioni.

Narciso cantatutore

Oltre all’arte drag, dicevamo, l’artista scrive di proprio pugno le sue canzoni. Per i suoi pezzi trae ispirazione da tutto quello che lo circonda emotivamente e socialmente: sensazioni, impulsi, paure, vissuti, ferite e conquiste. Proprio alla luce della sua esperienza personale, l’inclusività è sicuramente il tema a lui più caro. La musica rappresenta dunque per lui uno strumento di espressione e liberazione: Narciso vuole dunque lanciare un messaggio con le sue canzoni a chi non è mai riuscito ad avere una voce, perché spaventato dall’esporsi e dal mostrare la propria (vera) identità al mondo.

Parlando della sua esperienza nel programma, a proposito, l’artista ha dichiarato: