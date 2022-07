Naicok: per il nuovo singolo estivo Una Hora Más chiama a sé Mambolosco

Il cantautore di Verona di origine cubane Naicok pubblicherò il suo nuovo singolo Una Hora Más in collaborazione con il rapper multiplatino MamboLosco. Il brano sarà disponibile sulle piattaforme digitali (e in radio) via Virgin Records/Universal Music Italia a partire dal 1° luglio.

Cosa dobbiamo aspettarci da Una Hora Más

Una Hora Más rappresenta un cambio di direzione musicale molto netto per Naicok, che questa volta presenta un sound diverso rispetto ai precedenti singoli. Stavolta ci si accosta a ritmi dance, senza però mai perdere un tocco avvolgente e accattivante. Il singolo è prodotto da ROOM9, producer già al lavoro ad altri progetti di artisti come Vegas Jones e Noemi. Assieme all’artista, inoltre, questa volta troviamo il rapper multiplatino MamboLosco che, con la sua strofa, aggiunge un tocco personalissimo e riconoscibile alla traccia dalle sonorità (e potenzialità) internazionali.

Il significato della canzone

A proposito del pezzo, Naicok ha commentato:

A volte l’amore è meglio farlo aspettare, perché ritorna solo per farti del male. Quante volte abbiamo concesso o ci siamo concessi un’ultima volta, un’ultima ora solo per poter trascorrere gli ultimi momenti felici con la persona che desideriamo?

L’artista ci parla di relazioni complicate e amore, arrivando ancora una volta al cuore di tutti con tematiche in cui le persone possono ritrovarsi e rispecchiarsi.

Il pezzo, che è già stato presentato dal vivo dall’artista nei giorni scorsi, sarà ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store a partire dal prossimo 1°. A breve su All Music Italia audio e testo del pezzo.