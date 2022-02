MAMBOLOSCO: “BlaBlaBla” è il nuovo singolo del rapper più americano del panorama urban italiano

MamboLosco ha pubblicato venerdì 18 febbraio BlaBlaBla, il nuovo singolo in collaborazione con Nardi e Finesse.

BlaBlaBla è il nuovo singolo di MamboLosco, al secolo William Miller Hickman III, per Virgin Records / Universal Music Italy.

A pochi mesi dalla pubblicazione di Pull Up, con cui MamboLosco ha chiuso un 2021 denso di release e collaborazioni, il rapper torna con il suo flow inconfondibile di stampo americano. Anche questa volta l’artista vicentino sceglie di affidare la produzione del nuovo brano ai producer Nardi e Finesse, con cui condivide da anni un sodalizio artistico e diversi traguardi.

In BlaBlaBla le rime si susseguono con un ritmo irrefrenabile e serrato. Un brano atteso e richiesto a gran voce dai fan MamboLosco, che ha scelto di pubblicarlo integralmente dopo il successo riscosso su TikTok da uno “spoiler” del pezzo, poi diventato virale.

Con BlaBlaBla MamboLosco apre il nuovo e anno e si lascia alle spalle un 2021 in cui ha dimostrato di essere un artista versatile, prolifico e umile. Ma non solo. L’artista ha infatti svelato anche un lato più sensibile e vulnerabile, come nel pezzo Demone, di cui abbiamo parlato qui. In altri casi, come con Sku Sku, ha spinto sull’acceleratore dando vita a brani energici e al cardiopalma. Infine, ha dimostrato di avere un linguaggio tagliente e d’impatto, che nulla invidia alle rime delle battle delle metropoli statunitensi, come in Pull Up.

Mambolosco prima di blablabla

Il rapper, classe 1990, è infatti cresciuto negli Stati Uniti, dove torna spesso a visitare la famiglia paterna. Il suo disco d’esordio del 2019, Arte, è stato certificato disco d’Oro. Un progetto nato anche grazie al supporto negli anni del collettivo Sugo Gang, che si è formato a Vicenza, città natale di MamboLosco.

MamboLosco ha collaborato con molti artisti della scena urban italiana, tra cui Tony Effe, Pyrex, Shiva, Enzo Dong e Boro Boro. Insieme a quest’ultimo, suo collega e amico, ha realizzato nel 2020 il suo secondo album, il joint album Caldo. Il disco si è posizionato per quattro settimane consecutive nella Top 20 degli album più venduti.

Negli ultimi anni MamboLosco ha saputo farsi strada nel mondo dell’hip hop affermandosi come uno dei talenti più a fuoco dello scenario attuale.