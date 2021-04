Mambolosco: una nuova dimensione musicale e personale nel singolo “Demone”

Il 2 aprile è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Mambolosco Demone (Virgin Records / Universal Music Italy), pezzo già disponibile in pre-save. Dopo aver conquistato svariate certificazioni con i suoi brani e i quasi 70 milioni di stream dell’album Caldo realizzato con Boro Boro, l’artista torna con un nuovo progetto.

Demone è un brano riflessivo, con cui Mambolosco mostra una parte di sé più vulnerabile e sensibile.

Quella che il rapper mostra con le sue parole è una maggiore consapevolezza di sé stesso, di ciò che lo circonda e delle ombre che si celano dietro una vita scintillante.

Il demone che ha in testa non è altro che la personificazione del turbamento con cui prima o poi, dopo aver raggiunto il successo, bisogna fare i conti e che costringe a porre sui piatti della stessa bilancia passato e presente, chi si era un tempo e chi si è diventato adesso, mettendo in luce entrambe le facce di una medaglia, la fama, che spesso è difficile indossare.

Riflessioni che mostrano il segno di questo ultimo anno passato tra restrizioni e chiusure.

MAMBOLOSCO DEMONE

Demone porta l’inconfondibile firma di Mambolosco, che in meno di due anni ha saputo farsi strada nel mondo dell’hip hop affermandosi come uno degli artisti più a fuoco dello scenario attuale.

Il brano è prodotto da Nardi e Finesse.