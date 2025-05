Nahaze torna con “Tanto Da Fare” e denuncia la società del “tutto e subito”

Dopo il successo di Oro Oro Oro, brano presentato lo scorso anno ad Amici che vanta oltre un milione 700 mila stream su Spotify, e il recente featuring con BigMama sulle note di Più Ne Voglio di Estremo, Nahaze torna con un nuovo singolo e ci dice che c’è ancora Tanto Da Fare (Sugar Music).

“Ora sì / Ora sono come mi vorrei / E vivo più tranquilla / Back off / Ci penso another day / Non voglio gente che mi assilla”.

Prodotto da GRND, il brano lancia un messaggio di denuncia nei confronti della società del “tutto e subito“, sottolineando – in chiave urban e con un’attitudine chill – quanto l’impegno e la determinazione siano di fondamentale importanza per il raggiungimento dei propri obiettivi.

NAHAZE PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “TANTO DA FARE”

“Questo brano è una sorta di timeline delle mie priorità e di quelle di molta gente che mi circonda, per cui concentrazione e dedizione per il lavoro lasciano poco spazio alle distrazioni di notifiche o telefonate”, ha raccontato Nahaze a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Sicuramente vorrei dedicarmi di più agli affetti, ma in questa fase della mia vita il desiderio di affermazione ed evoluzione della mia carriera hanno la precedenza. Viviamo nella fast society, nell’era del ‘ tutto e subito’ e non siamo più allenati alla pazienza e alla perseveranza per il raggiungimento dei risultati che ci prefiggiamo”.

In Tanto Da Fare Nahaze racconta dunque la sua quotidianità: una quotidianità edificata sulle priorità necessarie alla costruzione del proprio futuro (“E l’acqua dopo anni lo fa un buco nella roccia / La sabbia che si lascia alle spalle dopo un po’ scotta“) e vissuta con ottimismo, lungimiranza e la consapevolezza che ogni sforzo e ogni rinuncia verrà ricompensata (“Ho tanto da fare / E non mi posso riposare / Tutto ciò che arriva non è casuale“).