Più ne ho, “Più ne voglio”: Estremo, il nuovo singolo featuring Nahaze e BigMama

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali “Più ne voglio“, il nuovo singolo di Estremo featuring Nahaze e BigMama, per M.A.S.T./Believe.

Il DJ e produttore prosegue il suo lavoro di sperimentazione tra elettronica e pop dance e continua ad arricchire il suo primo progetto discografico con questo nuovo brano dalle barre potenti e dal ritmo travolgente, che descrive alla perfezione il concetto del volere sempre di più.

“’PIÙ NE VOGLIO’ è un brano dal sound divertente e anche un po’ “tamarro”, influenzato dagli ascolti che facevo da ragazzino, intorno al 2012. La traccia è nata in studio con Nahaze più di un anno fa.

L’idea era di lavorare a un pezzo club e, dopo aver messo in loop una cassa dritta, scritto la linea di basso e aggiunto il synth del drop, il brano ha preso forma da solo. Eravamo gasatissimi. Più tardi ho pensato che BigMama sarebbe stata perfetta per la strofa centrale, così le ho chiesto se volesse partecipare. La canzone le è piaciuta, ha accettato, e poco dopo abbiamo registrato la sua parte. Era esattamente ciò che mancava: ha spaccato tutto.” racconta Estremo.

Il dj ha annunciato il suo prossimo progetto come producer la scorsa primavera, pubblicando i primi brani estratti, ad aprile “Milano“, featuring Rizzo e a luglio “Lovesick” featuring Caro Wow, entrambi in collaborazione con artiste donne, come ha deciso di fare anche in questo nuovo singolo.

Clicca qui per presalvare “Più ne voglio“, il nuovo singolo di Estremo featuring Nahaze e BigMama