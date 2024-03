Amici 23, Nahaze presenta l’inedito “Oro Oro Oro”

Nahaze, “Oro Oro Oro“: significato del testo del nuovo brano

Durante la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, Nahaze ha presentato davanti a tre giudici d’eccezione – Emma Marrone, Tommaso Toma e Max Brigante – e ai prof di canto e di ballo l’inedito “Oro Oro Oro“, da lei stessa scritto insieme a Glosie e prodotto da Gianmarco Grande.

Il brano arriva dopo il precedente singolo “Kiddo“, pubblicato prima dell’ingresso di Nahaze all’interno della scuola di Amici, che vanta quasi 94 mila stream su Spotify, dove la cantautrice ha 30.478 ascoltatori unici mensili.

AMICI 23: NAHAZE, “ORO ORO ORO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

nahaze: https://open.spotify.com/intl-it/track/4Re4W6U6JgSGPGPoyiZFyr?si=b1e4486c1f6b415f

AMICI 23: NAHAZE, “ORO ORO ORO”: testo DEL BRANO

Oro Oro Oro

Oro Oro Oro

Il mio sguardo costa tanto

E l’ho appeso

Come i lingotti a Roma XXX

Come XXX

Ho detto: tu per me sei oro

Però mi hai trattato argento

Madonnina

E poi potresti mettere Fendi,

Sperando resti

Ma ciò che dico lo detesti

XXX

Non si incontrano gli affetti

Tu mi hai insegnato

Che il mio tempo vale tutto l’oro

Che mi hai dato

Casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me

No, casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me

Oro Oro Oro

Dammi dammi dammi tutto

Oro Oro Oro

Dammi dammi dammi il tuo

Oro Oro Oro

Dammi dammi dammi tutto

Oro Oro Oro

Casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me

No, casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me

Oro Oro Oro

Oro Oro Oro