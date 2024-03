Amici 23: da Enrico Nigiotti a Giordana Angi, tutti gli autori dei nuovi inediti dei talent in gara

Amici 23 inediti. Ormai mancano solo 20 giorni all’inizio del serale di Amici 23 e i cantanti ancora presenti nella scuola lanciano altri inediti, nove per l’esattezza, a partire dal 5 marzo.

Tra gli autori di queste nuove canzoni, che portano a circa trenta gli inediti già lanciati dal programma, ci sono anche vecchi allievi della scuola come Enrico Nigiotti e Giordana Angi.

Riassumendo arrivano quindi dal 5 marzo il terzo inedito per Holden, Mida, Sarah Toscano, Lil Jolie e Petit, il secondo per Ayle e il primo, all’interno del programma, per Kia, Martina e Nahaze.

Cliccate in basso su continua per scoprire gli autori e i produttori dei nove nuovi inediti di Amici 23.