BigMama contro gli hater al Concerto del Primo Maggio: “Non vi piace il mio corpo? Io l’ho perdonato. Fatelo anche voi”

Durante il Concerto del Primo Maggio di Roma, da lei condotto insieme a Noemi ed Ermal Meta, BigMama si è presa qualche minuto per parlare di accettazione, rispondendo con un lungo monologo a tutti gli hater che, da anni, criticano il suo corpo, senza mai darle tregua.

“Io di solito tendo sempre a difendere le persone, a giustificare gli altri, a cercare di capire perché commettono determinate azioni. Adesso però – ha esordito la cantautrice – sono piena rasa. Non so se vi siete resi conto di tutto l’odio che circola in quest’ultimo periodo…“.

BigMama ha così iniziato a parlare dell’hating, ovvero di tutte quelle persone che si sentono libere di commentare negativamente qualcosa cosa tu faccia nella vita: “Io non ce la faccio più. Sta diventando tutto troppo esagerato”.

L’artista si è dunque chiesta quale potrebbe essere la motivazione, la causa di tutto questo odio e ha addirittura offerto ai suoi hater delle possibili soluzioni al problema: “Se non vi piaccio io, cambiate canale. Se non vi piace il mio corpo, fate in modo da non essere mai come me. Se non vi piace quello che dico, bloccatemi. Però fatemi vivere, perché è davvero ingiusto“.

il monologo di BIGMAMA: “NON VI PIACE IL MIO CORPO? IO L’HO PERDONATO. fatelo anche voi”

Durante il suo intervento sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, BigMama ha sottolineato come spesso i suoi hater siano persone che hanno l’età dei suoi genitori:

“Come fate a buttare odio addosso a una ragazzina? Che ne sapete della mia storia… della storia del mio corpo?”.

La giovane artista ha così ri-aperto un capitolo molto doloroso della sua vita:

“Il mio è un corpo che mi ha dato tanto, ma che – allo stesso tempo – mi ha tolto tanto. È un corpo che mi ha fatto soffrire e che a 20 anni mi ha chiuso in un ospedale a fare chemioterapia. Eppure, io l’ho perdonato. Perché non potete farlo anche voi?“.

Da qui nasce un invito, che BigMama ha rivolto a tutte le persone empatiche: “Quando vedete questi commenti, andate a guardare i profili di chi li ha scritti e ditevi: ‘meno male che non sono così’“.